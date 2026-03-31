신현송 “환율 큰 우려 없어…달러 유동성 양호”
신현송 한국은행 총재 후보자가 “현재 달러 유동성 부분이 양호한 만큼 예전처럼 환율과 금융 불안을 직결시킬 필요는 없는 것 같다”고 말했다.
신 후보자는 31일 서울 세종대로 한화금융플라자 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하며 환율 상황과 관련한 질문에 이같이 답했다. 이날 원·달러 환율은 장중 1530원에 가까이 다가섰다.
신 후보자는 이른바 ‘전쟁 추가경정예산(이하 추경)’에 대해 “중동 상황으로 (경제에) 어려움이 가중되는 만큼 정책적으로 완화하는 것도 필요하다고 생각한다”고 긍정적으로 평가했다.
기준금리 등 통화정책 방향과 관련해 “중동 상황이 어떻게 전개되고 얼마나 지속될지 불확실한 만큼 좀 지켜봐야 할 것”이라고 밝혔다.
신 후보자는 매파(통화긴축 선호)로 분류하는 시장 평가에 대해 “매파냐 비둘기파냐 이렇게 이분법적으로 나누는 것은 바람직하지 않다”며 “중요한 것은 경제 전체의 흐름을 잘 읽고 시스템 차원에서 금융 구조와 실물경제가 어떻게 호응하는 과정이 일어나는지, 어떤 효과를 가지는지를 충분히 파악한 다음 상황에 따라서 유연하게 대처하는 게 바람직하다”고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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