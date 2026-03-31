신현송 한은 총재 후보자 “현재 환율 큰 우려 없어”
발언 이후 환율 소폭 하락
신현송 한국은행 총재 후보자는 31일 1530원에 육박한 원·달러 환율을 두고 “현재 큰 우려는 없다. 달러 유동성은 양호하다”고 말했다.
신 후보자는 이날 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회준비사무실로 출근하며 “환율 레벨 자체는 그렇게 큰 의미를 부여해선 안 되겠다”며 이같이 말했다.
신 후보자는 “환율이 금융시장에 미치는 영향, 어느 정도 리스크를 수용할 수 있는 금융제도인가를 표시하는 척도라서 그런 면에선 크게 우려가 없다”고 강조했다.
그러면서 “오히려 달러 유동성에 관한 지표는 양호하다”며 “예전처럼 환율하고 금융 불안정하고 직결시키는 것은, 지금은 그럴 필요는 없는 것 같다”고 덧붙였다.
신 후보자는 달러자금이 풍부하다고 재차 강조했다. 그는 “외인 투자자들이 많이 들어오면서 외환 스왑을 통해 채권시장에 투자한다”며 “그 경우엔 달러를 빌려주고 원화를 차입하는 구조다 보니 달러자금이 풍부하다. 그런 부분에는 대외리스크는 적지 않을까 생각한다”고 강조했다.
신 후보자 발언 이후 환율은 소폭 하락했다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 3.6원 오른 1519.30원에 개장했다. 이후 상승폭을 키우며 장중 1528원선까지 올랐지만 신 후보자의 언론 질의응답 이후 1525원으로 3원 가량 하락했다.
신 후보자는 한국 경제의 당면한 위험 요소로 중동 사태와 유가 상승을 지목했다.
그는 이른바 ‘전쟁 추가경정예산(이하 추경)’과 관련해 “중동 상황으로 (경제에) 어려움이 가중되는 만큼 정책적으로 완화하는 것도 필요하다고 생각한다”고 긍정 평가했다.
기준금리 등 통화정책 방향과 관련해선 “중동 상황이 어떻게 전개되고 얼마나 지속될지 불확실한만큼 좀 지켜봐야 할 것”이라며 말을 아꼈다.
신 후보자는 자신을 실용적 매파(통화긴축 선호)로 분류하는 시장의 평가에는 “매파냐 비둘기파냐 이렇게 이분법적으로 나누는 것은 바람직하지 않다”며 “중요한 것은 경제 전체의 흐름을 잘 읽고 시스템 차원에서 금융 구조와 실물경제가 어떻게 호응하는 과정이 일어나는지, 어떤 효과를 가지는지를 충분히 파악한 다음 상황에 따라서 유연하게 대처하는 게 바람직하다”고 강조했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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