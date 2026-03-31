신현송 한은 총재 후보자 “현재 환율 큰 우려 없어”

발언 이후 환율 소폭 하락

신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

신 후보자의 언론 질의응답 이후 1525원으로 3원 가량 하락했다.