2월 산업생산 2.5%↑…반도체 38년 만에 최대 증가
올해 2월 산업생산과 설비투자 규모가 급증한 것으로 나타났다. 소비 지표도 양호한 흐름을 보였다. 하지만 중동 사태의 여파가 반영되는 3월 이후부터는 불확실성이 커질 것으로 보인다.
국가데이터처가 31일 발표한 ‘2월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업생산지수(계절조정·2020년=100)는 118.4를 기록하며 전월 대비 2.5% 뛰어올랐다. 이는 2020년 6월(2.9%) 이후 5년 8개월 만에 가장 큰 증가 폭이다. 지난해 12월 1.2% 증가했던 산업생산은 올해 1월 0.9% 감소로 주춤했으나, 2월 들어 다시 가파른 반등세를 보였다.
특히 광공업 생산은 5.4% 늘어나며 전체 상승을 견인했다. 이 역시 2020년 6월(6.6%) 이후 최대 상승 폭이며, 생산지수(117.9) 자체도 역대 최고치를 경신했다. 부문별로는 반도체(28.2%)와 비금속광물(15.3%)의 실적 호조가 두드러졌다.
반도체는 1988년 1월(36.8%) 이후 무려 38년 1개월 만에 최고 증가율을 보였고, 생산지수(215.4) 또한 지난해 9월(211.6) 기록을 5개월 만에 갈아치우며 역대 최고 수준에 도달했다. 전자·통신 분야(20.9%)도 2009년 1월(24.7%) 이후 가장 폭발적인 성장을 보였다.
투자 지표도 훈풍을 탔다. 설비투자지수는 자동차 등 운송장비(40.4%)와 전기기기 및 장치 등 기계류(3.8%) 투자가 늘며 전월 대비 13.5% 급증, 2014년 11월(14.1%) 이후 11년 3개월 만의 최고 증가 폭을 기록했다.
침체 늪에 빠져 있던 건설경기 역시 반등의 기미를 보였다. 건설업체의 실제 시공 실적을 뜻하는 건설기성(불변)은 건축(17.1%)과 토목(25.7%)이 모두 늘며 19.5% 급증했다. 이는 관련 통계가 작성된 1997년 7월 이래 가장 큰 폭의 상승이다.
내수 지표도 비교적 안정적이었다. 서비스업 생산(서비스 소비)은 0.5% 늘었고, 소매판매액지수는 전월과 동일한 보합세를 유지했다.
이에 따라 현재의 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전월보다 0.8 포인트(p) 올라 2011년 1월(0.9p 상승) 이후 15년 1개월 만에 최대 상승 폭을 그렸다. 향후 경기를 예고하는 선행종합지수 순환변동치도 0.6p 동반 상승했다.
다만 이번에 발표된 2월 지표에는 지난달 28일 발발한 중동 전쟁의 충격이 온전히 반영되지 않았다는 점이 변수다. 이와 관련해 이두원 경제동향심의관은 “3월에는 일부 지표에서 (중동사태에 따른) 신호를 받겠지만, 본격적 영향은 4월 이후지 않을까 예상한다”고 전망했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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