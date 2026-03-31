투자사 직접 부른다… 부산 ‘부기테크 투자쇼’ 2일 개최
방산·AI 등 17개 기업 투자 매칭
5000억원 펀드 기반 투자 확대
후속 미팅 164건 실질 성과
부산시가 지역 스타트업과 투자자를 직접 연결하는 투자 매칭 플랫폼을 통해 실질적인 투자 유치 확대에 나선다.
부산시는 다음 달 2일 오후 2시 유라시아플랫폼에서 ‘2026년 제2회 부기테크 투자쇼’를 개최한다고 31일 밝혔다.
부기테크 투자쇼는 시가 조성한 펀드 운용사와 지역 유망기업을 연결해 투자 유치와 후속 투자로 이어지도록 지원하는 대표 투자 연계 프로그램이다. 행사에는 시 출자 펀드 운용사와 수도권 투자사, 지역 기업 대표 등 70여명이 참여한다.
행사는 투자사가 먼저 투자 방향을 제시하는 ‘리버스 피칭’을 시작으로 기업 투자 설명회(IR), 1대1 투자 상담, 네트워킹 순으로 진행된다. 특히 방위산업, 인공지능과 반도체 등 딥테크, 해양수산 등 지역 특화 산업을 중심으로 투자 매칭이 이뤄진다.
이번 행사에는 해당 분야 유망기업 17개사가 참여해 업종별 펀드 운용사와 연결된다. 시는 사전 IR 코칭과 맞춤형 컨설팅을 제공하고, 행사 이후에도 후속 미팅을 이어가는 등 투자 유치 전 과정을 밀착 지원할 계획이다.
시는 최근 2년간 미래성장 벤처펀드와 혁신 스케일업 벤처펀드 등 5000억원 이상의 펀드를 조성하며 지역 투자 기반을 확대해 왔다. 투자쇼와 로드쇼를 정례화해 투자 연계 플랫폼 기능도 강화하고 있다. 지난해 하반기 이후 진행된 투자쇼와 투자로드쇼에는 93개 기업과 80개 투자사가 참여해 164건의 후속 미팅이 이어졌으며 2개 기업이 약 15억원 규모의 투자 유치에 성공했다.
박형준 부산시장은 “부기테크 투자쇼는 지역기업과 투자자를 직접 연결하는 실질적인 통로”라며 “지속적인 펀드 조성과 투자 연계 프로그램을 통해 창업 생태계 성장을 지원하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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