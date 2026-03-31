‘상승세’김효주, 생애 최초로 세계랭킹 3위 등극
상승세의 김효주가 여자 골프 세계랭킹에서도 커리어 하이를 찍었다.
김효주는 31일(이하 한국시간) 발표된 여자 골프 세계랭킹에서 지난주 4위보다 한 계단 상승한 3위에 이름을 올렸다. 김효주의 개인 최고 순위다. 이전까지는 2015년 3월과 지난주에 기록한 4위다.
김효주는 지난 30일 막을 내린 포드 챔피언십에서 대회 2연패에 성공했다. 그에 앞서 직전 대회인 포티넷 파운더스컵에서도 우승 트로피를 들어 올렸다.
1, 2위는 지난주와 마찬가지로 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 넬리 코다(미국·8.44점) 순이다. 김효주의 랭킹 포인트는 6.71점이다. 최근 상승세를 감안하면 1, 2위와의 포인트 간격이 크게 느껴지지 않는다. 골프 세계랭킹은 최근 2년간의 성적으로 포인트가 주어진다.
찰리 헐(영국)이 김효주에 밀려 4위, 이민지(호주)와 야마시타 미유(일본)가 각각 5, 6위를 유지했다. 교포 선수 리디아 고(뉴질랜드)가 한 계단 오른 7위에 자리했다.
포드 챔피언십에서 컷 탈락한 김세영은 9위에서 10위로 한 계단 밀려났고, 유해란은 13위, 최혜진은 15위를 지켰다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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