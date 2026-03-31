쓰레기 매립장이 탄소자산으로… 부산, 배출권 첫 승인
전국 첫 조직경계 내 외부사업 인정
15년간 1365t 흡수 탄소자산화
배출권 판매 수익 녹지사업 재투자
부산 해운대수목원이 쓰레기 매립장에서 출발해 탄소배출권을 창출하는 ‘탄소 자산’으로 인정받았다. 기존 제도상 한계로 불가능했던 사업을 성사하며 탄소중립 정책의 새로운 모델을 제시했다는 평가다.
부산시는 해운대수목원이 농림축산식품부로부터 ‘산림 부문 조직 경계 내 온실가스 배출권거래제 외부 사업’ 등록 승인을 전국 최초로 받았다고 31일 밝혔다. 지난 10일 ‘해운대수목원 조성을 통한 탄소흡수원 증진 사업’이 공식 승인됐다. 사업 대상 면적은 20㏊ 규모다.
이 제도는 기업이나 지방자치단체가 나무 식재 등을 통해 이산화탄소를 흡수한 실적을 정부로부터 인증받아 배출권으로 전환하고 이를 시장에서 거래할 수 있도록 하는 방식이다. 다만 기존에는 배출시설이 없는 부지는 ‘조직 경계 내 사업’으로 인정받기 어려워 제도 적용에 제약이 있었다.
해운대수목원 역시 과거 쓰레기 매립장이었던 유휴지로, 탄소배출 시설이 없어 외부 사업 등록이 어려운 것으로 여겨져 왔다. 그러나 부산시는 나무 식재를 통한 탄소흡수원 조성이라는 점과 국제 기준에 부합하는 감축 방식이라는 점을 근거로 사업 타당성을 입증했다.
그 결과 환경부 협의를 거쳐 배출량 인증위원회 심의를 통과하며 전국 최초로 ‘조직 경계 내 탄소흡수원’으로 인정받았다. 제도적 한계를 넘어선 적극 행정 사례로, 이른바 ‘부산형 탄소배출권 모델’의 첫 사례가 된 셈이다.
사업이 본격 추진되면 해운대수목원은 2026년부터 2041년까지 15년간 총 1365t의 탄소를 흡수할 것으로 예상된다. 이는 내연기관 승용차 약 570대가 1년간 배출하는 온실가스를 상쇄하는 수준이다.
감축 실적은 향후 검증을 거쳐 탄소배출권으로 전환되며 지역 기업의 탄소중립 경영 지원 등에 활용된다. 시는 배출권 판매 수익을 도시 숲 조성 등 녹지 사업에 재투자해 탄소 선순환 구조를 구축할 계획이다.
부산시는 이번 성과를 바탕으로 사업 확대에도 나선다. 해운대구 운봉산 산불피해지에 대한 외부 사업 등록을 추진하고, 인공지능 기반 라이다 기술을 활용해 도시 전역의 탄소흡수원을 체계적으로 관리할 방침이다.
박형준 부산시장은 “혐오시설이었던 매립장이 탄소 자산으로 거듭났다”며 “부산형 탄소배출권 모델을 전국으로 확산하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사