“서부산 확 바뀐다”… 5060억원 행정타운 6월 착공
사상~하단선 연결 복합청사 구축
지역업체 참여 58% 경제효과 기대
도로확장·주차장 등 2449억원 투입
부산 서부권 균형발전의 핵심 거점으로 꼽히는 ‘서부산행정복합타운’ 건립 사업이 시공사 선정을 마치고 본격 추진 단계에 들어갔다. 2017년 사업 착수 이후 약 9년 만에 착공을 앞두면서 서부산 개발의 분기점이 될지 주목된다.
부산시는 ‘서부산행정복합타운 건립 사업’ 실시설계 기술 제안 입찰 결과 태영건설 컨소시엄을 최종 낙찰자로 선정했다고 31일 밝혔다. 총사업비는 5060억원 규모다.
서부산행정복합타운은 사상구 학장동 일대에 대지 8160㎡, 연면적 8만8973㎡ 규모로 지하 5층, 지상 14층과 31층의 복합 청사 2개 동으로 조성된다. 지하 1층을 통해 도시철도 사상~하단선 스마트시티 역사와 직접 연결되는 개방형 구조로 구축된다. 시 도시혁신균형실과 건설본부 등 16개 기관이 입주해 서부산권 행정서비스의 중심 기능을 맡게 된다.
이 사업은 1960년대 형성된 사상공단을 첨단 산업과 행정, 문화가 결합한 공간으로 재편하는 ‘사상드림스마트시티’ 조성 사업의 핵심 축으로 평가된다. 행정 기능 이전을 계기로 산업단지 구조 전환을 촉진하는 역할이 기대된다.
입찰에는 태영건설과 금호건설 컨소시엄이 참여했으며 기술·가격 평가를 거쳐 최종 사업자가 선정됐다. 태영건설 컨소시엄의 지역업체 참여 비율은 58%로 법적 기준을 크게 웃돌아 지역 건설경기 활성화와 고용 확대, 연관 산업 파급 효과가 예상된다.
이번 사업은 타당성 조사와 중앙투자심사, 공유재산 심의, 설계 공모 등 주요 행정 절차를 거쳐 추진돼 왔다. 시는 기술 제안 반영 설계를 마무리한 뒤 6월 착공해 2030년 준공을 목표로 사업을 진행할 계획이다.
이와 함께 사상공단 일대 기반 시설 확충도 병행된다. 시는 도로 확장과 주차장·공원 조성 등에 2449억원을 투입해 산업단지 환경 개선에 나선다. 새벽로와 학장초교 남측 도로 등 주요 간선도로 확장공사는 올해 상반기 착공되며 주차장과 소공원 조성도 단계적으로 추진될 예정이다.
박형준 부산시장은 “서부산행정복합타운을 계기로 사상공단이 첨단 산업과 행정, 문화가 결합된 미래 산업 거점으로 확 달라질 것”이라며 “서부산 전반의 구조적 변화를 이끌겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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