“국내 골프팬들 구미로!”…‘iM금융오픈 2026’ 다음 달 개최

4월 9일부터 12일까지 산동읍 골프존카운티 선산에서 국내 정상급 여자골퍼120명 참가





경북 구미시는 4월 9일부터 12일까지 4일간 구미시 산동읍 골프존카운티 선산에서 ‘iM금융오픈 2026’이 개최된다고 31일 밝혔다.



‘iM금융오픈’은 iM금융그룹이 주최하고 한국여자프로골프협회(KLPGA)가 주관하는 국내 최고 수준의 여자프로골프 대회로 전국 골프팬들의 큰 관심을 받고 있는 KLPGA 정규투어 대회다.



이번 대회에는 작년 대회 우승자 김민주를 비롯해 홍정민, 유현조, 박현경, 방신실 등 국내 최정상 여자 프로골퍼를 포함해 120명의 선수가 참가해 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 진행된다.



총상금 10억원(우승상금 1억 8000만원)을 두고 치열한 경쟁이 펼쳐질 전망이며 대회 기간 동안 SBS Golf 채널을 통해 전 라운드가 생중계될 예정이다.



갤러리 주차장은 대회 4일간 산동읍 적림리 569 일원에 마련되며 방문객은 차량 주차 후 도보로 대회장으로 이동하면 된다.



구미시는 이번 대회를 통해 약 2만명의 방문객이 지역을 찾을 것으로 보고 이에 따라 숙박·외식·관광 등 소비가 확대로 지역경제 전반에 긍정적 파급효과가 있을 것으로 기대하고 있다.



김장호 구미시장은 “선수와 갤러리 모두가 안전하고 쾌적하게 대회를 즐길 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.



구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 구미시는 4월 9일부터 12일까지 4일간 구미시 산동읍 골프존카운티 선산에서 ‘iM금융오픈 2026’이 개최된다고 31일 밝혔다.‘iM금융오픈’은 iM금융그룹이 주최하고 한국여자프로골프협회(KLPGA)가 주관하는 국내 최고 수준의 여자프로골프 대회로 전국 골프팬들의 큰 관심을 받고 있는 KLPGA 정규투어 대회다.이번 대회에는 작년 대회 우승자 김민주를 비롯해 홍정민, 유현조, 박현경, 방신실 등 국내 최정상 여자 프로골퍼를 포함해 120명의 선수가 참가해 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 진행된다.총상금 10억원(우승상금 1억 8000만원)을 두고 치열한 경쟁이 펼쳐질 전망이며 대회 기간 동안 SBS Golf 채널을 통해 전 라운드가 생중계될 예정이다.갤러리 주차장은 대회 4일간 산동읍 적림리 569 일원에 마련되며 방문객은 차량 주차 후 도보로 대회장으로 이동하면 된다.구미시는 이번 대회를 통해 약 2만명의 방문객이 지역을 찾을 것으로 보고 이에 따라 숙박·외식·관광 등 소비가 확대로 지역경제 전반에 긍정적 파급효과가 있을 것으로 기대하고 있다.김장호 구미시장은 “선수와 갤러리 모두가 안전하고 쾌적하게 대회를 즐길 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지