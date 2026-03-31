서울스카이, ‘STAR WARS : ABOVE THE GALAXY’ 진행
디즈니코리아 협업 ‘스타워즈’ 테마 체험형 공간… 우주 세계 콘셉트 몰입감 더해
롯데월드타워 전망대 서울스카이가 월트디즈니 컴퍼니 코리아(디즈니코리아)와 함께 ‘스타워즈’ 테마의 체험형 공간 ‘STAR WARS : ABOVE THE GALAXY’를 4월 10일부터 6월 28일까지 운영한다고 31일 밝혔다. 협업 기간 동안 서울스카이 주요 공간은 스타워즈 프랜차이즈와 5월 개봉을 앞둔 ‘만달로리안과 그로구’에서 영감을 받은 공간으로 꾸며져 ‘스타워즈’ 세계관에 온전히 몰입할 수 있는 경험을 선사한다.
‘스타워즈’는 1977년 첫 영화 개봉 이후 세대를 초월해 사랑받아 온 SF 시리즈로, 선과 악의 대립이라는 보편적 서사를 광대한 우주 세계관으로 풀어낸 대중문화의 아이콘이다. 국내 최고 높이 전망대 서울스카이에서 선보이는 이번 협업은 팬들은 물론 일반 관람객들도 ‘스타워즈’를 더욱 특별히 경험할 수 있어 의미를 더한다.
이번 협업은 서울의 랜드마크인 서울스카이를 ‘스타워즈’의 세계로 향하는 여정이 시작되는 장소처럼 연출한 공간으로 선보인다. 이에 서울스카이 주요 공간에서의 이동 과정이, 지구를 벗어나 은하로 이동하는 듯한 경험이 가능해 ‘스타워즈’ 팬들은 물론 일반 관람객들에게도 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.
또한 오는 5월 국내 개봉 예정인 ‘만달로리안과 그로구’ 테마의 공간도 마련돼 있어 관람의 재미를 더한다. 운영 기간 동안에는 서울스카이에서만 만날 수 있는 한정 협업 굿즈도 순차적으로 선보일 예정이다.
서울스카이는 이번 협업처럼 앞으로도 전망 공간의 체험형 콘텐츠를 한층 확장하고, 복합문화공간으로서의 입지를 굳건히 할 방침이다. 세계적인 지식재산권(IP)과의 협업을 통해 글로벌 문화 트렌드를 획기적으로 선도하는 독창적인 전시와 이색적인 체험 행사로 다채로운 경험을 선물할 예정이다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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