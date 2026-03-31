전남관광플랫폼 전면 개편… 최대 16만5000원 숙박 할인
4월 1일부터 구글 플레이스토어·애플 앱스토어 다운로드
전남·광주 외 거주자 대상 숙박비 최대 5만5000원 할인도
전남도는 4월 1일부터 디자인과 예약 시스템을 전면 개편한 전남관광플랫폼(JN TOUR) 앱을 오픈하고, 이와 연계해 혜택을 더욱 강화한 ‘남도 숙박할인 빅 이벤트’를 본격 추진한다고 밝혔다.
이번 리뉴얼은 사용자 중심의 스마트한 여행 환경 조성에 초점을 맞췄다. 메인 화면은 직관적 디자인으로 가독성을 높였고, 관광객이 정보를 쉽게 탐색할 수 있도록 편의성을 강화했다. 회원 가입과 로그인 절차도 간편해졌다. 외국인 관광객을 위한 구글 로그인 방식도 도입됐다. 앱 구동 속도 역시 크게 개선돼 로딩과 페이지 전환 시간이 단축됐다.
지도 최적화, 리뷰 개선, 검색 고도화, 추천코스 개선, 숙박·체험 상품 통합 결제 시스템 간소화 등 다양한 기능이 추가돼 관광객이 여행 일정을 더욱 편리하게 준비할 수 있도록 했다.
올해는 전남 여행의 문턱을 낮추기 위해 전남도와 광주광역시 외 주소지를 둔 관광객을 대상으로 한 ‘남도 숙박할인 빅 이벤트’ 혜택을 대폭 확대했다. 숙박 결제 금액에 따라 10만원 이상은 4만원, 7만원 이상은 3만원, 5만원 이상은 2만원을 기본 할인한다.
‘전남 사랑애(愛) 서포터즈’ 회원에게는 추가 할인액을 올해부터 1만5000원으로 상향해, 서포터즈 회원은 1박당 최대 5만5000원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 시군별로 월 3박까지 적용돼 최대 16만5000원의 숙박비 할인 혜택이 제공된다.
6월부터는 체험·관람 상품 할인도 진행된다. 여수 요트 투어, 담양 죽녹원 등 전남 대표 관광지의 티켓을 1매 구매 시 1매를 추가로 증정하는 1+1 이벤트가 전남관광플랫폼을 통해 단독으로 진행된다.
오미경 전남도 관광과장은 31일 “새롭게 단장한 전남관광플랫폼은 서포터즈 혜택 상향과 이용자 편의성 강화를 통해 전남 스마트 관광의 핵심 거점이 될 것”이라며 “전남을 방문하는 관광객이 더욱 저렴하고 편리하게 봄 정취를 만끽하길 바란다”고 말했다.
새로운 기능을 탑재한 ‘전남관광플랫폼’은 4월 1일부터 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 내려받거나 업데이트해 이용할 수 있다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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