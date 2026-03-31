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경적 시비에 버스 올라 기사 폭행…승용차 운전자·버스 기사 입건

입력:2026-03-31 08:49
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국민일보DB

도로에서 경적 문제로 시비가 붙어 승용차 운전자와 버스 기사가 각각 운전자 폭행과 단순 폭행 혐의로 입건됐다.

전북 전주덕진경찰서는 특정범죄가중처벌법상 운전자 폭행 혐의로 승용차 운전자 A씨(40대)를, 폭행 혐의로 버스 기사 B씨(50대)를 입건해 조사 중이라고 31일 밝혔다.

A씨는 지난 20일 전주시 덕진구 송천동 한 도로에서 정차 중이던 버스에 올라 기사 B씨의 멱살을 잡고 폭행한 혐의를 받는다.

당시 B씨는 앞서던 A씨가 무리하게 끼어들자 경적을 울렸고, 이에 A씨는 차를 멈춰세운 뒤 버스에 올라 B씨와 다툰 것으로 파악됐다. 이 과정에서 B씨는 A씨에게 침을 뱉은 것으로 조사됐다.

경찰은 블랙박스와 CCTV 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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