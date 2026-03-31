“산불 발생 1년 지났는데”…이제서야 피해 복구에 속도감 낸다

경북도, 산불 피해 지역의 ‘마을 공동체 회복 사업’ 계획대로 추진

‘마을 기반 조성 사업’은 안동시 8지구 등 총 17개 지구에 285억원을 투입해 마을 도로와 상하수도 등 필수 기반 시설을 신속히 복구하는 것이다. 경북도 제공



경북도는 지난해 3월 발생한 초대형 산불 피해지역의 ‘마을공동체 회복사업’을 당초 계획대로 차질 없이 추진하고 있다고 31일 밝혔다.



이번 사업은 산불로 인해 주택 등 피해가 많은 안동, 의성, 청송, 영덕(4개 시군·24개 지구)에 총사업비 1680억원을 투입해 특별재생사업과 마을단위 복구재생사업, 마을기반 조성사업을 추진 하는 것이다.



단순한 피해 복구를 넘어 미래세대가 살고 싶은 마을로 재탄생시키는 것을 목표로 사업에 속도를 내고 있다.



지난해 산불은 건조한 기후와 강풍이 겹치면서 경북 북부 지역에 역대 최대 규모의 피해를 남겼다. 주거시설과 농경지, 산림 등이 광범위하게 소실됐고 이재민들은 임시 거처에서 생활하며 일상 회복을 기다려 왔다.



경북도는 기반시설 복구와 함께 주민들의 마음까지 치유할 수 있는 공동체 공간 조성을 통해 활기 넘치는 미래형 마을로 재창조한다는 방침을 세웠다.



지난해 7월부터 특별재생계획 수립 용역을 착수하고 수차례 현장 조사와 전문가 자문, 정부 합동 점검회의 등을 통해 피해 지역의 여건과 주민 수요를 계획에 반영해 왔다.



총사업비 980억원 규모의 ‘특별재생사업’은 영덕군 영덕읍 석리와 노물리 일원, 청송군 달기약수터 일원을 대상으로 단기 및 중장기 계획을 구분해 세부 사업을 구체화했으며 현재 관계기관 협의와 심의 절차를 앞두고 있다.



후속 행정절차를 차질 없이 추진해 특별재생계획 승인을 올 상반기 내로 마무리하고 하반기에는 본격적으로 사업을 추진할 방침이다.



안동, 의성, 영덕 5개 지구에 415억원을 투입하는 ‘마을단위 복구재생사업’은 현재 실시설계 중이며 공동작업장과 커뮤니티센터, 힐링 공간 등 주민 거점 공간을 조성해 내년 준공을 목표로 한다.



가장 속도를 내는 ‘마을기반 조성사업’은 안동시 8지구 등 총 17개 지구에 285억원을 투입해 마을 도로와 상하수도 등 필수 기반 시설을 신속히 복구하고 여름철 산사태 등 추가 재해 위험으로부터 주민을 보호하기 위한 안전시설 확충을 최우선으로 올해 말까지 모든 공사를 완료할 계획이다.



지난해 10월 제정된 ‘경북, 경남, 울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법’에 따라 산불피해 공동체 복합시설 건립도 추진한다. 현재 행정안전부와 협의 중이며 복합시설 건립을 위한 사전 연구 용역을 진행하고 있다.



2027년도 국비 확보를 목표로 안동, 의성, 청송, 영양, 영덕 5개 시군에 심리상담, 건강, 복지, 돌봄 등의 프로그램과 커뮤니티센터, 힐링 공간을 갖춘 복합시설을 건립해 청년층 유출과 노령층 고립 문제를 해결하고 미래지향적 농촌 공동체 모델을 구현한다는 계획이다.



황명석 경북도 행정부지사는 “피해 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 속도감 있게 사업을 추진하고 있다”며 “현장 의견을 적극 반영해 주민 체감도 높은 복구사업이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 지난해 3월 발생한 초대형 산불 피해지역의 ‘마을공동체 회복사업’을 당초 계획대로 차질 없이 추진하고 있다고 31일 밝혔다.이번 사업은 산불로 인해 주택 등 피해가 많은 안동, 의성, 청송, 영덕(4개 시군·24개 지구)에 총사업비 1680억원을 투입해 특별재생사업과 마을단위 복구재생사업, 마을기반 조성사업을 추진 하는 것이다.단순한 피해 복구를 넘어 미래세대가 살고 싶은 마을로 재탄생시키는 것을 목표로 사업에 속도를 내고 있다.지난해 산불은 건조한 기후와 강풍이 겹치면서 경북 북부 지역에 역대 최대 규모의 피해를 남겼다. 주거시설과 농경지, 산림 등이 광범위하게 소실됐고 이재민들은 임시 거처에서 생활하며 일상 회복을 기다려 왔다.경북도는 기반시설 복구와 함께 주민들의 마음까지 치유할 수 있는 공동체 공간 조성을 통해 활기 넘치는 미래형 마을로 재창조한다는 방침을 세웠다.지난해 7월부터 특별재생계획 수립 용역을 착수하고 수차례 현장 조사와 전문가 자문, 정부 합동 점검회의 등을 통해 피해 지역의 여건과 주민 수요를 계획에 반영해 왔다.총사업비 980억원 규모의 ‘특별재생사업’은 영덕군 영덕읍 석리와 노물리 일원, 청송군 달기약수터 일원을 대상으로 단기 및 중장기 계획을 구분해 세부 사업을 구체화했으며 현재 관계기관 협의와 심의 절차를 앞두고 있다.후속 행정절차를 차질 없이 추진해 특별재생계획 승인을 올 상반기 내로 마무리하고 하반기에는 본격적으로 사업을 추진할 방침이다.안동, 의성, 영덕 5개 지구에 415억원을 투입하는 ‘마을단위 복구재생사업’은 현재 실시설계 중이며 공동작업장과 커뮤니티센터, 힐링 공간 등 주민 거점 공간을 조성해 내년 준공을 목표로 한다.가장 속도를 내는 ‘마을기반 조성사업’은 안동시 8지구 등 총 17개 지구에 285억원을 투입해 마을 도로와 상하수도 등 필수 기반 시설을 신속히 복구하고 여름철 산사태 등 추가 재해 위험으로부터 주민을 보호하기 위한 안전시설 확충을 최우선으로 올해 말까지 모든 공사를 완료할 계획이다.지난해 10월 제정된 ‘경북, 경남, 울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법’에 따라 산불피해 공동체 복합시설 건립도 추진한다. 현재 행정안전부와 협의 중이며 복합시설 건립을 위한 사전 연구 용역을 진행하고 있다.2027년도 국비 확보를 목표로 안동, 의성, 청송, 영양, 영덕 5개 시군에 심리상담, 건강, 복지, 돌봄 등의 프로그램과 커뮤니티센터, 힐링 공간을 갖춘 복합시설을 건립해 청년층 유출과 노령층 고립 문제를 해결하고 미래지향적 농촌 공동체 모델을 구현한다는 계획이다.황명석 경북도 행정부지사는 “피해 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 속도감 있게 사업을 추진하고 있다”며 “현장 의견을 적극 반영해 주민 체감도 높은 복구사업이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지