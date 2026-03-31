광양제철소, ‘연주 원터치 자동화’…인텔리전트 혁신

빅데이터와 현장 노하우 결합한 연주 공정 자동화 기술 완성



제강 핵심 공정 무인화로 안전 향상과 품질 안정성 확보

광양제철소 전경. 제철소 제공

포스코 광양제철소가 기술연구원과 협력해 제강부 2연주공장에 전사 최초로 연주 원터치 자동화 조업 기술을 적용했다. 이번 기술 도입은 제강 공정 인텔리전트 제조의 새로운 이정표로 평가받고 있다.



연주 원터치 자동화는 연주 공정의 주요 조업 조건을 하나의 조작으로 제어하는 기술로, 고열과 반복 작업이 집중되는 연주 공정의 특성을 반영해 작업자 개입을 최소화하고 조업 안정성과 재현성을 높이는 데 초점을 맞췄다.



기존에는 작업자가 공정별 조건을 단계적으로 확인하고 수동으로 작업을 조정해야 했으나, 자동화 기술 적용 이후에는 시스템이 주요 조업 조건을 일괄 제어해 작업자의 판단 부담이 줄고 공정 재현성과 안정성이 향상됐다.



이로써 숙련도에 의존하던 연주 공정 운영 방식이 데이터 기반 표준 조업 체계로 전환되면서 제품 품질의 신뢰도도 높아졌다.



포스코는 이미 전로와 정련 공정에 원터치 자동화 기술을 적용해 제강 공정의 효율성과 안정성을 높여왔다. 이번 연주 공정까지 자동화 범위를 확장함으로써 제강 핵심 공정 전반을 하나의 흐름으로 연결하는 인텔리전트 제조 체계를 갖추게 됐다. 이에 따라 공정 간 연계성이 강화되고 생산성 향상과 품질 안정이라는 두 가지 효과를 동시에 확보했다.



이번 기술은 유관부서가 함께 축적된 제강 조업 데이터와 현장 노하우를 집약해 완성한 것으로, 연구소와 기술개발 조직, 생산 현장이 하나의 팀으로 협업해 수작업 부담이 크고 위험도가 높은 공정을 우선 자동화 대상으로 삼았다.



이후 연주 공정 전반의 데이터를 실시간으로 분석하는 ‘연주 올인원(All-in-One) 플랫폼’을 구축해 공정 조건을 자동으로 설정하고 이상 징후를 조기에 감지하도록 했다.



실제 조업 환경에서 반복 검증을 거쳐 기술 완성도를 높였으며, 현장 적용 과정에서도 작업자의 의견을 지속적으로 반영해 고부가 강종을 보다 안정적으로 생산할 수 있는 기반을 마련했다.



광양제철소 관계자는 31일 “연주 원터치 자동화는 현장과 연구진이 함께 만든 성과로 작업 안전을 높이고 조업 품질을 안정화한 점에서 의미가 크다. 이번 적용 경험을 토대로 다른 연주기에도 기술을 수평적으로 확산해 광양제철소 전반의 인텔리전트 제조 수준을 끌어올리겠다”고 말했다.



포스코는 이번 전사 최초 연주 원터치 자동화 조업의 성공을 계기로 향후 전 공정 자동화와 무인화 확대를 지속 추진할 예정이다.



또한 공장 내 타 연주기에도 기술을 신속히 수평 전개하며 글로벌 철강산업의 인텔리전트 제조 혁신을 선도한다는 방침이다.



광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 포스코 광양제철소가 기술연구원과 협력해 제강부 2연주공장에 전사 최초로 연주 원터치 자동화 조업 기술을 적용했다. 이번 기술 도입은 제강 공정 인텔리전트 제조의 새로운 이정표로 평가받고 있다.연주 원터치 자동화는 연주 공정의 주요 조업 조건을 하나의 조작으로 제어하는 기술로, 고열과 반복 작업이 집중되는 연주 공정의 특성을 반영해 작업자 개입을 최소화하고 조업 안정성과 재현성을 높이는 데 초점을 맞췄다.기존에는 작업자가 공정별 조건을 단계적으로 확인하고 수동으로 작업을 조정해야 했으나, 자동화 기술 적용 이후에는 시스템이 주요 조업 조건을 일괄 제어해 작업자의 판단 부담이 줄고 공정 재현성과 안정성이 향상됐다.이로써 숙련도에 의존하던 연주 공정 운영 방식이 데이터 기반 표준 조업 체계로 전환되면서 제품 품질의 신뢰도도 높아졌다.포스코는 이미 전로와 정련 공정에 원터치 자동화 기술을 적용해 제강 공정의 효율성과 안정성을 높여왔다. 이번 연주 공정까지 자동화 범위를 확장함으로써 제강 핵심 공정 전반을 하나의 흐름으로 연결하는 인텔리전트 제조 체계를 갖추게 됐다. 이에 따라 공정 간 연계성이 강화되고 생산성 향상과 품질 안정이라는 두 가지 효과를 동시에 확보했다.이번 기술은 유관부서가 함께 축적된 제강 조업 데이터와 현장 노하우를 집약해 완성한 것으로, 연구소와 기술개발 조직, 생산 현장이 하나의 팀으로 협업해 수작업 부담이 크고 위험도가 높은 공정을 우선 자동화 대상으로 삼았다.이후 연주 공정 전반의 데이터를 실시간으로 분석하는 ‘연주 올인원(All-in-One) 플랫폼’을 구축해 공정 조건을 자동으로 설정하고 이상 징후를 조기에 감지하도록 했다.실제 조업 환경에서 반복 검증을 거쳐 기술 완성도를 높였으며, 현장 적용 과정에서도 작업자의 의견을 지속적으로 반영해 고부가 강종을 보다 안정적으로 생산할 수 있는 기반을 마련했다.광양제철소 관계자는 31일 “연주 원터치 자동화는 현장과 연구진이 함께 만든 성과로 작업 안전을 높이고 조업 품질을 안정화한 점에서 의미가 크다. 이번 적용 경험을 토대로 다른 연주기에도 기술을 수평적으로 확산해 광양제철소 전반의 인텔리전트 제조 수준을 끌어올리겠다”고 말했다.포스코는 이번 전사 최초 연주 원터치 자동화 조업의 성공을 계기로 향후 전 공정 자동화와 무인화 확대를 지속 추진할 예정이다.또한 공장 내 타 연주기에도 기술을 신속히 수평 전개하며 글로벌 철강산업의 인텔리전트 제조 혁신을 선도한다는 방침이다.광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지