나토는 재검토, 아랍국가엔 전쟁 비용 분담…美, 이상한 이란 전쟁 ‘청구서’
미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 전쟁을 소극적으로 지원한 북대서양조약기구(NATO·나토)와의 동맹 관계를 재검토하겠다는 뜻을 밝혔다. 또 걸프 아랍국가들에 대해서는 전쟁 비용을 청구하는 방안도 거론했다. 이란 전쟁이 협상과 확전의 기로에 선 가운데 벌써부터 전쟁 ‘청구서’를 내미는 모양새다.
마코 루비오 국무장관은 30일(현지시각) 알자지라 인터뷰에서 이란 전쟁 중 일부 회원국이 미군 기지 사용권을 거부한 것 등을 예로 들며 “동맹은 상호 이익이 돼야지 일방통행이 돼서는 안 된다”고 말했다. 그러면서 “그 모든 것을 다시 검토해야 할 것”이라고 말했다.
그는 특히 “나토가 미국에 유익한 이유 중 하나는 비상시 병력과 항공기를 배치할 수 있는 ‘주둔권’을 제공하기 때문”이라며 “우리가 방어해주기로 약속한 스페인 같은 국가들이 영공 사용을 거절하고 이를 자랑하기까지 했다”라고 비판했다.
그는 이어 “나토가 단지 유럽이 공격받을 때 우리가 방어해주는 것뿐이고 우리가 필요할 때 주둔권을 거부하는 것이라면 그다지 좋은 합의가 아니다”라며 “미국이 유럽의 공격을 방어해주기만 하고 우리가 필요할 때 권리를 거부당한다면 나토에 계속 참여하며 이를 ‘미국에 좋은 것’이라 말하기 어렵다”고 했다.
루비오 장관은 이란 정권이 핵무기 개발 야심을 포기해야 한다는 입장을 되풀이했다. 그는 “이란이 절대 가질 수 없는 것은 원자력을 신속히 무기화할 수 있는 체계”라며 “이란은 모든 핵무기 개발 프로그램과 핵 야망을 포기해야 한다”고 말했다. 또 또 이란이 핵에너지 이용을 원할 경우 국제적으로 검증된 연료 수입 방식만 허용된다고 덧붙였다.
루비오 장관은 이란이 호르무즈 해협 통제권을 주장하는 것에 대해 “우리에게만 용납될 수 없는 것이 아니라 전 세계에도 용납될 수 없는 일”이라며 “이는 믿기 힘든 선례를 남기는 것이다. 이제 국가들이 국제 수로를 점령해 자신들의 것으로 주장할 수 있게 되기 때문”이라고 했다. 그러면서 “호르무즈 해협은 어떻게든 개방될 것”이라며 개방하지 않을 경우 이란은 미국과 다른 국가들로부터 “실질적인 대가를 치르게 될 것”이라고 덧붙였다.
루비오 장관은 이란 내부에서 “이전 지도부와는 다른 방식으로 미국과 대화하는 사람들이 있다”고 했다. 트럼프 대통령이 사실상 이란 정권이 교체됐다고 말한 것과 같은 맥락이다.
루비오 장관은 ABC 인터뷰에서는 지상군 투입 가능성에 대해 즉답을 피한 뒤 “대통령에게는 다양한 선택지가 있고, 국방부가 여러 상황에 대비한 옵션을 준비하고 있다”고 밝혔다. 그는 미국과 협상하는 이란 측 인사가 누구냐는 질의에 “그 사람들이 누구인지 말할 수 없다. 그렇게 하면 이란 내부의 다른 세력들과 마찰을 빚을 가능성이 크다. 이란 내부에는 분열이 일어나고 있다”고 주장했다.
미국이 시작한 이란 전쟁 비용을 아랍 국가들이 분담하는 방안도 거론했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 걸프전 당시 사우디아라비아와 쿠웨이트 등 아랍국가가 전쟁 비용 일부를 부담한 것이 이란 전쟁에도 적용되는지에 대한 질문에 “트럼프 대통령이 그들에게 그렇게 할 것을 요청하는 데 꽤 관심이 있을 것”이라고 말했다. 레빗 대변인은 “대통령보다 앞서가고 싶지는 않지만 내가 알기론 대통령이 가진 아이디어”라며 “앞으로 대통령이 이에 대해 더 말할 것이라 생각한다”고 덧붙였다. 미국이 이란 전쟁으로 이란의 군사 능력을 크게 제약한 만큼, 안보 이익을 누리게 된 아랍 국가들도 비용을 분담해야 한다는 취지로 해석된다.
파이낸셜타임스(FT)는 이에 대해 “미국은 경제적 타격의 주된 부담을 떠안게 될 것을 우려한 걸프 국가 지도자들의 반대에도 이란과의 분쟁을 개시했다”고 지적하며 “이들 국가가 이란의 보복 공격으로 각각 수백만 달러의 수익 손실과 구조적 피해를 입은 것으로 추산된다”고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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