“알아봐줘서 고마워” 제복입고 국밥집 방문한 노인…무슨 일?

월남전 참전 국가유공자 어르신이 제복을 입고 가게에 들어오자 박씨가 박수를 치고 있는 모습. 스레드 @miing_kue 캡처

박씨가 스레드에 '어르신이 찍어달라고 하신 사진'이라는 글과 함께 올린 사진. 스레드 @miing_kue 캡처

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그럴 때마다 늘 식사하고 가시라고 말씀드린다. 내가 장사하는 상계동에서만큼은 모두가 행복했으면 좋겠다”고 밝혔다.