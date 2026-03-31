시사 전체기사

[속보] 네타냐후 “이란 전쟁 목표 절반 이상 달성…종전 시점 미정”

입력:2026-03-31 06:45
수정:2026-03-31 06:47
공유하기
글자 크기 조정
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 신화연합뉴스

[속보] 네타냐후 “이란 전쟁 목표 절반 이상 달성…종전 시점 미정”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1106
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
아파트 200채 굴리며 임대수익 8억 숨기고 세금 혜택 챙겨… 세무조사 철퇴
담배꽁초 옆에서 영양결핍으로 숨진 19개월 여아…친모 재판행
“종량제 봉투 부족해지면 일반 봉투 사용도 허용”
[속보] 코스피, 장 초반 5%대 급락해 5160대…코스닥도 하락
창원서 20대女, 직장동료에게 피살… 관계성 범죄 공포↑
“복수 대신해 드립니다”… 사법 불신에 ‘사적 보복’ 성행
차량 5부제 민간 확대 가능성 시사… 정부, ‘에너지 절약’ 방점
‘서울 아파트값 강남 따라간다’는 옛말… 외곽이 상승세 주도
국민일보 신문구독