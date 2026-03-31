시사 전체기사 [속보] 네타냐후 “이란 전쟁 목표 절반 이상 달성…종전 시점 미정” 입력:2026-03-31 06:45 수정:2026-03-31 06:47 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 신화연합뉴스[속보] 네타냐후 “이란 전쟁 목표 절반 이상 달성…종전 시점 미정”백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1106 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “울산 석유 90만 배럴 北 반출?”… 산업부 “가짜뉴스 엄벌” 2 ‘청년’ 대신 ‘논란’만 키운 국힘판 청년오디션 3 美 지상군 호르무즈 투입 딜레마… “장기 점령 불가능 압박용” 분석 4 이 대통령 “오늘 결혼기념일”…제주 신혼여행 일화 소개 5 “종량제 봉투 부족해지면 일반 봉투 사용도 허용” 해당분야별 기사 더보기 1 1520원 넘나든 환율… 조여오는 ‘S의 공포’ 2 [속보] “마이크론 9.88% 폭락”…반도체 지수 급락 속 나스닥 0.73%↓ 3 코스피, 장 초반 5%대 급락해 5160대…코스닥도 하락 4 아파트 200채 굴리며 임대수익 8억 숨기고 세금 혜택 챙겨… 세무조사 철퇴 5 ‘종량제 봉투 원료’ 나프타, 27일부터 수출 전면 금지 해당분야별 기사 더보기 1 “숨쉬기 너무 불편해”…‘독감 사망’ 유치원 교사가 남긴 카톡 2 담배꽁초 옆에서 영양결핍으로 숨진 19개월 여아…친모 재판행 3 닫힌 열차 문 두드리며 따라가다…90대 남성 참변 4 창원서 20대女, 직장동료에게 피살… 관계성 범죄 공포↑ 5 “영어는 써야 늘어요… 부족해도 일단 뱉어보는 경험이 우선” 해당분야별 기사 더보기 1 일등석 저리가라…이코노미 3개 붙이는 ‘눕코노미’ 등장 2 “SNS가 괴롭다” 日 Z세대 확산 ‘어텐션 디톡스’란 3 中베이징 전통시장서 불도저가 군중 속으로 돌진…“6~7명 사망 추정” 4 트럼프 “합의 결렬 땐 이란 발전소·하르그섬 완전히 파괴” 5 트럼프 합의 가능성 흘렸지만… 이란 “美와 직접 협상 없었다” 해당분야별 기사 더보기 1 인도 영화인데 주무대는 한국… ‘다시, 서울에서’ 2 올 시즌 LPGA투어는 ‘효주 타임’…‘돌아온 골프 천재’ 김효주, 포드 챔피언십 2연패 3 7년 만에 개봉하는 ‘끝장수사’… 익숙한 설정, 편견 깨지는 재미 4 웃으며 본선 갈 수 있을까…마지막 상대는 ‘압박축구’ 오스트리아 5 JTBC-지상파 3사 ‘월드컵 중계권 협상’ 교착 상태 해당분야별 기사 더보기 1 숏폼 보다 ‘홀린 듯 결제’…인플루언서 키우기 나선 유통가 2 ‘데뷔 70주년’ 백건우 “은퇴는 없어… 연주하고 싶은 곡 아직 많다” 3 헬리코박터 제균 치료 받았어도 흡연·음주·복부비만 땐 위암 위험↑ 4 담도·자궁내막·유방암… NGS 검사가 암 치료 지형 바꾼다 5 소아용 칫솔, 헷갈릴 땐 한단계 작은 쪽 고르는 편이 무난 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 아파트 200채 굴리며 임대수익 8억 숨기고 세금 혜택 챙겨… 세무조사 철퇴 담배꽁초 옆에서 영양결핍으로 숨진 19개월 여아…친모 재판행 “종량제 봉투 부족해지면 일반 봉투 사용도 허용” [속보] 코스피, 장 초반 5%대 급락해 5160대…코스닥도 하락 창원서 20대女, 직장동료에게 피살… 관계성 범죄 공포↑ “복수 대신해 드립니다”… 사법 불신에 ‘사적 보복’ 성행 차량 5부제 민간 확대 가능성 시사… 정부, ‘에너지 절약’ 방점 ‘서울 아파트값 강남 따라간다’는 옛말… 외곽이 상승세 주도 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요