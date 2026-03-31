‘성폭력 전과 의혹’ 스타 번역가 황석희 SNS 폐쇄…입장문만 남아
성범죄 전과가 뒤늦게 알려진 스타 번역가 황석희가 자신의 소셜미디어 계정을 사실상 비공개 상태로 전환했다. 그간 그는 인스타그램을 통해 팬·관객과 활발히 소통해왔다.
31일 기준 황석희의 인스타그램에는 전날 게시한 입장문을 제외하고 기존 게시물이 모두 삭제된 상태다. 그는 그동안 자신이 참여한 영화 번역 작업을 소개하거나 영화에 대한 의견을 공유하는 등 팬들과 꾸준히 소통해왔다. 사회 현안에 대한 생각을 밝히거나 팔로워들과 고민을 나누는 게시물, 라이브 방송 등 활동도 이어왔다.
과거 게시물들이 최근 불거진 성범죄 전과 논란과 맞물려 재조명되자 부담을 느낀 것으로 풀이된다. 실제로 그는 인스타그램을 통해 여러 차례 여성 혐오에 반대하는 입장을 내놨었다.
그는 과거 “한국 남자라면 여혐(여성혐오)에서 자유로울 수 없다는 트윗에 XX이라는 고급스러운 말로 응수하는 사람들이 있는데 그게 일반적인 여혐의 존재를 반증하는 단적인 예가 아닐까 싶다”고 말했다.
지난해에는 한 46세 남성 직장인이 소셜미디어에 “10살 딸 아빠인데 27살 신입 여직원이 좋아하는 티를 내는데 어떻게 하냐. 저도 호감이 간다”고 하자 “20대 여성이 마흔 넘은 나에게 호감을 보낸다는 생각이 들면 망상이거나 장기를 털어먹으려는 사람”이라고 적었다. 이어 “만에 하나 진짜 호감이라고 쳐도 호감이면 뭘 어쩔 것이냐”며 “저보다 딱 한 살 젊으시던데 우리 좀 아저씨답게 살자”고 했었다.
앞서 디스패치는 황석희가 2005년 춘천에서 길 가던 여성들을 연달아 추행 및 폭행해 징역 1년 6개월에 집행유예 2년, 2014년에는 자신이 운영하던 강의 수강생을 상대로 준유사강간 및 불법 촬영을 저질러 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았다고 전했다.
논란이 확산되자 그는 인스타그램을 통해 “관련 사안에 대해 변호사와 검토 중”이라며 “보도 내용 가운데 사실과 다른 부분이나 확인되지 않은 내용, 법적 판단 범위를 벗어난 표현에 대해서는 정정 및 대응을 검토하겠다”고 밝혔다.
황석희는 영화 ‘데드풀’ 번역으로 이름을 알린 뒤 ‘셰이프 오브 워터’, ‘콜 미 바이 유어 네임’, ‘보헤미안 랩소디’, ‘스파이더맨: 뉴 유니버스’ 등 다수 작품의 번역을 맡으며 대중적 인지도를 쌓아왔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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