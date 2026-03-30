KB, 2년 만에 WKBL 정규리그 정상 탈환…팀 통산 6번째
청주 KB스타즈가 부천 하나은행의 막판 추격을 뿌리치고 여자프로농구 WKBL 정규리그 정상에 복귀했다. 두 시즌 만에 정규리그 우승컵을 차지한 KB는 팀 통산 3번째 통합우승에 도전한다.
KB는 30일 부산사직체육관에서 열린 부산 BNK와의 2025-2026 WKBL 정규리그 경기에서 94대 69로 승리했다. 이로써 21승 9패의 성적을 거둔 KB는 남은 정규리그 결과에 관계없이 1위를 확정했다.
KB는 이날 경기 전까지 하나은행(20승 9패)과 공동 1위로 어깨를 나란히 했다. 하나은행이 남은 1경기에서 이기면 두 팀의 승률이 같아지는 상황이었다. 다만 KB는 올 시즌 상대전적에서 하나은행에 4승 2패로 앞섰다. 덕분에 최종 승률까지 따지지 않고도 자력 우승을 완성했다.
KB는 팀 통산 6번째 정규리그 우승을 일궈냈다. 역대 정규리그 최다 15회 우승의 아산 우리은행에 이어 공동 2위에 해당하는 기록이다. 2018~2019시즌, 2021~2022시즌에 이어 다시 한 번 통합우승을 노릴 기회도 잡았다.
KB는 2023-2024시즌에도 정규리그 우승을 차지했지만 통합우승에 실패했다. 센터 박지수가 해외 진출로 자리를 비운 지난 시즌에는 정규리그 4위로 봄 농구를 시작했지만 플레이오프의 문턱을 넘지 못했다. 올 시즌에는 어시스트 1위 허예은과 3점슛 1위 강이슬이 건재한 가운데 박지수의 복귀로 막강한 트리오가 재결성됐다. 이밖에 이채은, 송윤하, 사카이 사라 등이 시즌 내내 알토란 활약을 펼치며 우승에 힘을 보탰다.
KB와 마지막까지 우승 경쟁을 펼쳤던 하나은행은 정규리그 2위가 확정됐다. 2012-2013시즌 창단한 하나은행은 첫 우승의 꿈이 아쉽게 무산됐으나, 역대 구단 최고 성적과 함께 정규리그를 마치게 됐다. 지난 시즌 정규리그 최하위로 추락했던 하나은행은 프로농구 KBL 우승 경력을 보유한 이상범 감독에게 지휘봉을 맡기며 팀 재건에 나섰다. 박소희와 진안, 이이지마 사키 3인방을 앞세워 반등에 성공하며 플레이오프 출전권을 따냈다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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