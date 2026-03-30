[속보] 트럼프 “이란과 곧 합의 안되면 하르그섬과 모든 발전소 폭파”
도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 이란과 진행 중인 종전 협상이 불발될 경우 이란의 발전소와 석유 시설 등을 파괴하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “미국은 이란에서 군사작전을 종료하기 위해 새롭고 보다 합리적인 정권과 진지하게 논의 중”이라며 “큰 진전이 있었지만, 어떤 이유로든 조속히 합의에 이르지 못하고 호르무즈 해협이 즉시 ‘상업용으로 개방’되지 않는다면 이 같은 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.
이어 트럼프 대통령은 합의 불발 시 “그들(이란)의 모든 발전소, 유정, 그리고 하르그 섬(아마도 모든 담수화 시설까지)을 폭파하고 완전히 초토화함으로써 이란에서의 우리의 ‘체류’를 끝낼 것이다. 우리는 이것들을 의도적으로 아직 건드리지 않았다”고 강조했다.
그러면서 트럼프 대통령은 “이는 옛 정권의 47년간의 ‘공포 통치’ 동안 이란이 잔혹하게 도륙하고 죽인 우리의 수많은 군인과 다른 이들에 대한 보복이 될 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령의 이날 메시지는 이란에 대한 고강도 경고인 동시에 미국이 별도의 휴전 합의 없이도 일방적으로 대이란 공격을 매듭지을 수 있음을 밝힌 것이어서 주목된다.
트럼프 대통령은 당초 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 발전소를 공격하겠다면서 시한을 지난 27일로 설정했다가 이를 다음달 6일로 미뤘다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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