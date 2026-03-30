이재준 수원특례시장 “창업도시 만들어 가겠다”
이재준 경기도 수원특례시장이 “4개 대학교, 창업을 지도해 줄 경기창조경제혁신센터와 협력해 창업도시를 만들어 가겠다”고 말했다.
이 시장은 30일 시청 상황실에서 열린 ‘창업도시 수원 기술창업 혁신 관·학 업무협약식’에서 “창업도시를 조성하려면 대학교와 연계는 필수적”이라며 이같이 밝혔다.
이날 수원시와 경기창조경제혁신센터, 경기대, 경희대, 성균관대, 아주대 등 4개 대학은 대학의 우수한 연구 성과·인적 자원을 보유한 우수 기술창업기업을 발굴하고, 기술의 사업화를 촉진하기 위한 협약을 체결했다.
협약에 따라 수원시는 수원기업새빛펀드의 수원기업 의무투자 약정액으로 투자를 유치하고, 경기창조경제혁신센터는 기업에 멘토링, 엑셀러레이팅(스타트업이 빠르게 성장하도록 지원), 밋업(투자자 유치 행사), 아이알(IR)데이, 투자 등을 지원한다. 각 대학교는 실험실 창업·창업 보육기업을 추천한다.
시에 따르면 협약을 바탕으로 대학창업 특화 프로그램인 ‘새빛 유-테크(U-Tech).판’을 시작한다. 경기창조경제혁신센터의 엑셀러레이팅 인프라를 활용해 우수한 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 창업기업을 발굴하고, 기업의 투자 유치 역량을 극대화하는 프로그램이다. 3대 핵심 목표는 ‘인프라 적극 활용’ ‘선순환 구조 구축’ ‘실질적 투자 집행’이다.
이날 협약식에는 이 시장, 경기창조경제혁신센터 김원경 대표, 경기대 이윤규 총장, 경희대 이은열 학무부총장, 성균관대 자연과학캠퍼스 권영욱 부총장, 아주대 최기주 총장 등이 참석했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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