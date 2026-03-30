이재준 수원특례시장 “창업도시 만들어 가겠다”

대학의 우수한 연구 성과·인적 자원을 보유한 우수 기술창업기업을 발굴하고, 기술의 사업화를 촉진하기 위한 협약을 체결했다.

이재준 경기도 수원특례시장이 “4개 대학교, 창업을 지도해 줄 경기창조경제혁신센터와 협력해 창업도시를 만들어 가겠다”고 말했다.이 시장은 30일 시청 상황실에서 열린 ‘창업도시 수원 기술창업 혁신 관·학 업무협약식’에서 “창업도시를 조성하려면 대학교와 연계는 필수적”이라며 이같이 밝혔다.이날 수원시와 경기창조경제혁신센터, 경기대, 경희대, 성균관대, 아주대 등 4개 대학은협약에 따라 수원시는 수원기업새빛펀드의 수원기업 의무투자 약정액으로 투자를 유치하고, 경기창조경제혁신센터는 기업에 멘토링, 엑셀러레이팅(스타트업이 빠르게 성장하도록 지원), 밋업(투자자 유치 행사), 아이알(IR)데이, 투자 등을 지원한다. 각 대학교는 실험실 창업·창업 보육기업을 추천한다.시에 따르면 협약을 바탕으로 대학창업 특화 프로그램인 ‘새빛 유-테크(U-Tech).판’을 시작한다. 경기창조경제혁신센터의 엑셀러레이팅 인프라를 활용해 우수한 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 창업기업을 발굴하고, 기업의 투자 유치 역량을 극대화하는 프로그램이다. 3대 핵심 목표는 ‘인프라 적극 활용’ ‘선순환 구조 구축’ ‘실질적 투자 집행’이다.이날 협약식에는 이 시장, 경기창조경제혁신센터 김원경 대표, 경기대 이윤규 총장, 경희대 이은열 학무부총장, 성균관대 자연과학캠퍼스 권영욱 부총장, 아주대 최기주 총장 등이 참석했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지