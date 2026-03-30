담배꽁초 옆에서 영양결핍으로 숨진 19개월 여아…친모 재판행

국민일보DB

첫째 딸인 C양(6) 역시 같은 환경에 방치했다. 이에 따라

피고인에게 그 죄질에 상응하는 형벌이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하고 C양에 대해 적극적인 피해자 지원을 할 예정”이라고 말했다.