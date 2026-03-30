담배꽁초 옆에서 영양결핍으로 숨진 19개월 여아…친모 재판행
음식을 제대로 주지 않고 비위생적 환경에 방치해 생후 19개월된 친딸을 숨지게 만든 20대 여성이 재판에 넘겨졌다. 이 여성은 양육이 귀찮다는 이유 등으로 친딸을 제대로 돌보지 않은 것으로 확인됐다.
인천지검 여성아동범죄조사부(부장검사 이준희)는 30일 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대살해 혐의 등으로 A씨(29·여)를 구속 기소했다고 밝혔다.
A씨는 지난달 28일부터 5일간 전체 120시간 중 92시간에 걸쳐 집에 친딸 B양을 홀로 방치하고 제대로 음식을 주지 않아 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
A씨는 지난 1월쯤부터 낳은 것을 후회하며 양육을 귀찮다고 생각해 B양에게 우유나 이유식을 주지 않은 것으로 파악됐다. 사망 당시 B양의 체중은 19개월 여아 평균 약 10.4㎏의 절반에도 미치지 못하는 4.7㎏에 불과한 상태였다.
또 A씨는 애완동물 배설물, 생활 쓰레기, 담배꽁초, 지저분한 식기류 등을 쌓아두고 배설물이 묻어 있는 변기를 청소하지 않는 등 비위생적인 환경에 B양을 방치했던 것으로 조사됐다. 이 과정에서 A씨는 놀이공원 등으로 놀러다녔을 뿐 아니라 첫째 딸인 C양(6) 역시 같은 환경에 방치했다. 이에 따라 아동복지법상 아동 유기·방임 혐의도 함께 적용됐다.
검찰은 당초 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 사건을 송치받았다. 이후 홈캠 영상자료 재분석, 금융거래 정보 분석, 참고인 조사, 피고인 통합심리분석 등 보완수사를 거쳐 A씨가 B양의 사망 위험성을 인지했던 것으로 보고 아동학대살해 혐의를 적용했다.
검찰 관계자는 “피고인에게 그 죄질에 상응하는 형벌이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하고 C양에 대해 적극적인 피해자 지원을 할 예정”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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