제주 찾은 李 “정치는 국민 눈높이에서 잘하기 경쟁이어야”
30일 제주를 방문한 이재명 대통령은 제주4·3사건을 언급하며 오늘날 정치가 국민들에게 올바른 길잡이가 되지 못하고 있다고 강하게 비판했다.
이 대통령은 타운홀미팅 모두 발언에서 “4·3은 대규모 국가 폭력의 출발점이었다. 가장 오래 고통받은 곳이고, 국가로부터 보호받기는커녕 오히려 가해를 당했다. 정상적인 나라라면 있을 수 없는 일이었다”고 말했다. 이어 “국가폭력 범죄가 다시 발생하지 않도록 하기 위해서는 진상조사를 통해 실상을 적나라하게 드러내고 보상하고 책임을 물어야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 “하지만 세월이 흐르면서 책임을 묻는 것이 어려워졌다. 현실적인 방법은 시효를 없애는 것이라 판단해 당대표 시절 입법을 추진했지만 당시 거부권 행사로 무산됐다”며 “이제 대통령이 되었고 민주당이 국회 다수 의석을 확보했기 때문에 다시 추진할 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 “정치가 정상화돼야 비정상 사회가 바로 설 수 있다”고도 말했다. 그는 “누군가를 죽이고 빼앗으면서 부와 명예를 누리는 사회는 비정상 사회다. 하지만 이것이 일상적인 모습이기도 하다”며 “우리의 과거가 그랬고, 세계적인 모습도 실제 그렇지 않느냐”고 반문했다.
이 대통령은 또 “말은 민주적인 것처럼 보이지만 실제로는 국가와 국민을 해치며 자신과 집단의 이익을 추구하는 경우가 많다”면서 “집단이 모여 패를 만들고 시스템과 기득권을 악용해 불법과 부당함을 관철하는 것이 현실 속에서 정치의 이름으로 나타나기도 한다”고 지적했다.
이 대통령은 “정치는 잘하기 경쟁이어야 한다. 누가 국민에게 더 희망을 주고 국가 미래를 더 밝게 만드느냐가 중요하다”며 “정치인은 자기의 신념과 가치 실현하기 위해 활동할 수 있지만, 국민의 삶을 직접 책임지는 자리에서는 국민의 눈높이와 국민의 시각에서 잘하기 경쟁을 펼치는 것이 정치의 정상화”라고 강조했다.
그러면서 “다시는 국민의 이름으로 국민을 가해하는 일이 벌어지지 않도록 해야 하는데 그게 그렇게 쉽지만은 않을 것”이라며 “민주주의는 저절로 오는 게 아니다. 제주4·3이 걸어온 길, 제주는 비극을 평화와 아름다움으로 치환하고 있다. 아름다운 제주를 더 아름답게 만들어 가자”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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