웃으며 본선 갈 수 있을까…마지막 상대는 ‘압박축구’ 오스트리아

한국 축구대표팀이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와의 평가전에서 4대 0으로 패한 뒤 아쉬워하고 있다. 연합뉴스

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 최종 소집 전 열리는 마지막 평가전이다.

홍 감독은 이번 경기에서도 스리백을 유지할 것으로 보인다.

대표팀은 코트디부아르전 이후 곧바로 빈으로 이동해 전열을 정비했다.