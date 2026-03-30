웃으며 본선 갈 수 있을까…마지막 상대는 ‘압박축구’ 오스트리아
코트디부아르전 참패를 당한 홍명보호가 오스트리아를 상대로 명예 회복에 나선다.
홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 4월 1일(한국시간) 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 오스트리아와 맞붙는다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 최종 소집 전 열리는 마지막 평가전이다. 지난 28일 코트디부아르전 0대 4 패배를 만회할 유일한 기회다.
쉽지 않은 승부가 예상된다. 오스트리아는 FIFA 랭킹 24위로 한국보다 두 계단 낮지만, 한국은 37위인 코트디부아르에 완패한 상황이다. 반면 오스트리아는 직전 가나(73위)와의 경기에서 5대 1 대승을 거두며 분위기가 뜨겁다. 한국은 지난해 11월 홈에서 가나에 1대 0으로 힘겹게 승리한 바 있다. 오스트리아 매체 호이테는 코트디부아르전을 두고 “한국은 놀라울 정도로 약했다”고 평가했다.
게겐프레싱의 선구자 랄프 랑니크 감독이 이끄는 오스트리아는 탄탄한 조직력을 바탕으로 공격적인 축구를 구사한다. 마르셀 자비처(도르트문트), 크리스토프 바움가르트너(라이프치히) 등 분데스리가 선수들이 주축이다. 유럽 지역 예선을 H조 1위(6승1무1패)로 통과하며 ‘다크호스’로 꼽히는 팀이다.
홍 감독은 이번 경기에서도 스리백을 유지할 것으로 보인다. 코트디부아르전에서 드러난 수비 조직력 문제를 점검할 마지막 기회다. 이번 경기는 스리백을 유지할지, 포백으로 전환할지 가늠할 분수령이 될 전망이다. 앞서 홍 감독은 “(포백) 변화 자체는 어렵지 않다”고 말했다. 대표팀은 코트디부아르전 이후 곧바로 빈으로 이동해 전열을 정비했다.
기대를 모았던 ‘혼혈 태극전사’ 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)의 윙백 테스트는 무산됐다. 카스트로프는 30일 소집 해제돼 소속팀으로 복귀했다. 소집 직전 소속팀 경기에서 당한 오른쪽 발목 염좌 여파다. 그는 최근 소속팀에서 생애 첫 멀티골을 터뜨리는 등 윙백으로 자리 잡았다. 홍명보호로선 새로운 대안으로 떠오른 카스트로프를 실험하지 못한 채 본선을 준비하게 됐다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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