디지털헬스 매칭데이 29일 개최…협력·투자 기회 모색
디지털헬스 분야 기업 간 협력 기회를 모색하는 B2B 매치메이킹 행사가 열린다. 한국디지털헬스산업협회는 오는 4월 29일 서울 강남구 역삼동 드리움 3층 포레스트홀에서 ‘제9회 디지털헬스 매칭데이’를 개최한다고 밝혔다.
협회는 행사에 앞서 4월 3일까지 비즈니스 매칭 플랫폼 ‘디지털헬스넷’을 통해 수요·공급기업을 모집한다. 이 행사는 디지털헬스 분야 기업들이 만나 협력과 투자 기회를 모색하는 자리다. 생명보험협회와 손해보험협회, 경기도대학혁신플랫폼, 고려대 캠퍼스타운이 공동 주관으로 참여한다.
협회는 공급기업 6곳을 선발해 IR 피칭 컨설팅과 홍보 지원을 제공할 계획이다. 행사 그날에는 기업 간 파트너십을 탐색하는 로테이션 파트너링과 일대일 매칭 상담이 진행된다. 모집 대상은 디지털헬스 제품과 서비스를 개발하는 공급기업과 협업 및 투자 기회를 찾는 수요기업이다. 수요기업은 보험·금융, 제약·바이오, 의료·헬스케어, 건설, 식품 등 다양한 분야를 포함한다.
원용태 협회 사업전략팀장은 “매칭데이가 기업들이 함께 성장할 파트너를 찾는 계기가 되길 바란다”고 말했다. (사진=한국디지털헬스산업협회)
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
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