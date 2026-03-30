동남아 차 전쟁… 韓 공급망·中 저가차·日 하이브리드
한·중·일 완성차 업계가 동남아시아 시장을 놓고 삼색 경쟁을 벌이고 있다. 한국 기업들이 생산·공급망 구축에 초점을 맞추는 사이 중국 업체들은 중저가 전기차를 앞세워 공격적으로 시장을 확장하고 있다. 전기차 시장을 중심으로 난공불락의 벽에 균열 조짐이 보이는 일본 기업들은 하이브리드차를 고리로 시장 사수에 주력하는 모습이다.
30일 업계에 따르면 KG모빌리티(KGM)는 올해 하반기부터 베트남 KD(부품 분해 수출 방식·Knock Down) 공장에서 렉스턴·무쏘 등 주력 모델 생산에 돌입할 예정이다. 곽재선 KGM 회장이 지난 10일 공장을 찾아 공정별 준비 상황을 점검했다. 곽 회장은 “베트남은 자동차 구매가 크게 증가할 것으로 기대되는 잠재력 높은 시장이자 동남아 시장 수출 확대를 위한 전략적 요충지”라고 강조했다.
현대자동차그룹은 아세안(ASEAN·동남아국가연합) 공략을 위한 교두보로 인도네시아를 활용한다. 인도네시아는 동남아 최대 자동차 시장이다. 현대차는 2022년 현지에 완성차 생산공장(HMMI) 세웠다. 현대차의 아세안 첫 완성차 생산공장이었다. 2024년에는 LG에너지솔루션과 함께 현지 합작사 HLI그린파워를 설립해 코나EV 현지 생산 체제도 꾸렸다. 배터리셀을 현지에서 조달해 배터리 생산과 차량 조립을 연계하는 구조다.
현대차는 올해 태국에 CKD(완전 분해 조립·Complete Knock Down) 공장을 가동해 생산 거점 다변화에도 나선다. 태국은 동남아 3위 자동차 시장으로 그룹사 현대모비스도 진출해 있다. 현대모비스는 지난해 태국에 자동차 부품 판매 법인을 세웠다. 인도네시아, 베트남에 이은 세 번째 동남아 거점이다. 현대차는 베트남에도 현지화 전략으로 일환으로 신규 생산거점을 만들 계획이다.
국내 제조사들이 생산거점 구축에 집중하는 동안 중국 업체들은 현지 생산과 함께 저가 전기차 공세를 펼친다. 수십 년간 이어진 일본 자동차 중심 시장에 전기차로 도전하며 변화를 시도하고 있다.
특히 BYD는 현지 공장 신설·증설을 병행하는 동남아 전략을 채택해 빠르게 세를 확장 중이다. 싱가포르 국토교통청에 따르면 BYD는 지난해 신규 등록 기준 싱가포르 전체 자동차 시장 1위를 기록했고, 생산 거점이 있는 태국에서도 전기차 시장 상위권을 형성한 상태다.
일본 브랜드 중심 시장인 인도네시아에서도 진출 1년 6개월 만에 지난해 6위까지 점유율이 치고 올라왔다. 현지 판매량이 전년 대비 3배가량 증가하는 등 가파른 오름세다. 다만 상승세가 올해도 이어질지는 미지수다. 판매 확대 속도에 비해 부족한 AS 인프라가 여전한 과제이기 때문이다.
내연차를 기준으로 압도적 점유율을 자랑하던 일본 차들은 시장 수성에 사활을 걸고 있다. 전동화 전략을 취하되 100% 급격한 전환보다 하이브리드차를 병행 판매하는 복안에 방점이 찍힌다. 토요타 등이 충전 인프라가 부족한 지역을 겨냥해 하이브리드차 라인업을 촘촘히 배치한 이유다. 현지 사정에 들어맞는 친환경차라는 점을 내세워 점유율 이탈을 방어하는 전략인 것이다.
일본 기업들은 수십 년간 쌓아온 내구성과 중고차 잔존가치도 무기로 내세운다. 견고한 서비스센터망을 통해 높은 신뢰도를 심어주는 전략으로 평가된다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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