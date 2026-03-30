잠수장비 동원해 해삼 173kg 불법 채취…일당 4명 적발
전북 군산항 인근 해상에서 잠수장비를 이용해 해삼을 불법 채취한 일당이 해경에 적발됐다.
군산해양경찰서는 수산업법 위반 혐의로 선장 A씨와 잠수부 B씨 등 4명을 적발해 조사 중이라고 30일 밝혔다.
이들은 지난 28일 오전 0시15분쯤 군산항 북방파제 인근 해상에서 잠수장비를 이용해 해삼 약 173kg(시가 133만원 상당)을 불법 채취한 혐의를 받는다.
해경은 공기통을 싣고 출항하는 선박을 수상히 여겨 입항지에서 잠복하다가 검문검색을 통해 이들을 적발했다. 현장에서 불법 채취한 해삼은 전량 압수됐다.
잠수장비를 이용한 수산물 채취는 수산업법 금지된 행위다.
해경은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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