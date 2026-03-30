이 대통령 “내게 아주 특별한 제주… 섬 정체성 지켜야”
해저터널 “나도 반대”
제2공항 “여러분이 잘 판단”
제주에서 전국 12번째 타운홀미팅을 진행한 이재명 대통령이 제주에 대한 각별한 애정을 드러냈다. 이 자리에서 그는 해저터널 건설에 대해 분명한 반대 뜻을 밝혔고, 제2공항 건설에 대해서는 도민들의 뜻을 존중하겠다며 입장을 유보했다.
이 대통령은 30일 오후 제주에서 열린 타운홀미팅에서 “오늘이 결혼기념일”이라며 개인적인 이야기로 말문을 열었다. 장내에서 박수가 터져나오자 그는 “그 얘기를 하려는 게 아니라 아름다운 제주 이야기를 하려는 것”이라며 “제주를 너무 좋아해 신혼여행 때 가려고 일부러 그 전에는 방문하지 않았다”고 말했다.
이 대통령은 “결혼 후 아내와 처음 제주에 왔는데, 원래 7일만 머물 계획이었지만 너무 좋아서 4일을 더 연장해 총 11일간 머물렀다”며 “그때 제주 구석구석을 다 둘러봤다. 이후 여러 좋다는 곳들을 가봤지만 제주만큼 아름다운 섬은 없었다”고 회상했다.
이어 그는 참석자들에게 제주 해저터널 건설에 대해 어떻게 생각하는지 물었다. 참석자들이 반대의 뜻을 더 많이 보이자 이 대통령은 “어떤 사람들은 제주에 해저터널을 짓자고 한다. 찬성하는 지역도 있는데, 오늘 이 자리에는 하지 말자는 쪽이 더 많은 것 같다”며 “내 생각과 같다. 섬의 정체성이 제주를 제주답게 만드는 것 같다”고 했다.
이 대통령은 신공항 건설에 대한 의견도 물었다. 그는 “제주공항 얘기도 궁금하다”며 “지역마다 의견이 다른 것으로 들었다. 지금 이 자리에서도 한 쪽이 압도적이지는 않은 것 같다”고 말했다. 그러면서 “신공항 문제는 여러분이 잘 판단하시길 바란다”고 덧붙였다.
이날 행사장 주변에서는 제2공항 건설을 둘러싼 찬·반 단체들의 집회가 열렸다. 반대 단체인 ‘제주제2공항강행저지비상도민회의’는 행사장 앞에서 기자회견을 열고 “2015년부터 시작된 제2공항 갈등이 2026년에도 지속되고 있다”며 “제주도민들 스스로 충분한 숙의를 거친 뒤 주민투표와 같은 민주적 절차를 통해 제2공항 문제를 매듭지을 수 있도록 길을 열어 달라”고 호소했다.
또 ‘제주 제2공항 건설추진위원회’는 “제주 제2공항 건설사업은 제주 관광 경쟁력을 강화할 수 있는 국가 핵심 인프라 사업”이라며 “더 이상 지체되지 않고 조속히 추진될 수 있도록 각별한 관심과 결단을 요청드린다”고 강조했다. 두 단체는 집회 후 유성우 대통령직속 지방시대위원회 총괄기획과장에게 제2공항 관련 진정서와 건의문을 전달했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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