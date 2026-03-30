유은혜 “교육 변화는 속도가 아니라 방향이 중요”

“앞선 네 차례 공약에서 제시한 다양한 정책들은 따로 존재하는 것이 아니라, 오늘 발표한 ‘미래의 길’을 움직이게 하는 실행 장치”라며

“AI 열풍에 흔들리는 교육이 아니라 방향을 잃지 않는 교육, 몇몇 인재가 아닌 모든 아이의 성장을 위한 교육을 하겠다”고 했다.