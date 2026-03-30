유은혜 “교육 변화는 속도가 아니라 방향이 중요”
역대 최장수 교육부장관을 역임한 유은혜 경기도교육감 예비후보가 “(교육 변화는) 속도가 아니라 방향이 중요하다”고 말했다.
유은혜 예비후보는 30일 경기도의회 브리핑룸에서 다섯 번째 정책발표 기자회견을 열고 “지금 교육은 기후생태위기와 민주주의 위기, 인공지능(AI) 대전환이라는 큰 변화 앞에 서 있다”며 이같이 밝혔다.
그는 “경기교육은 AI에 끌려가는 교육이 아니라, 사람의 존엄과 공존의 가치를 지키는 교육이어야 한다”며 “기술은 지원하고 판단과 책임은 사람에게 둬야 한다”고 강조했다. 이어 “AI는 교육의 목적이 아니라 수단”이라고 덧붙였다.
유 예비후보는 ‘미래의 길’을 내걸고 경기교육 전면 개편과 AI 시대 교육 대전환을 선언하고 나선 셈이다.
유 예비후보 측은 이번 정책발표는 아이의 하루를 지키는 교육, 교직원이 자부심을 갖는 학교, 부모가 안심하는 교육, 마을과 함께하는 학교에 이은 마지막 약속이라며 기존 정책을 종합하는 ‘체제개혁 선언’ 성격을 갖는다고 설명했다.
유은혜 예비후보는 “앞선 네 차례 공약에서 제시한 다양한 정책들은 따로 존재하는 것이 아니라, 오늘 발표한 ‘미래의 길’을 움직이게 하는 실행 장치”라며 “AI 열풍에 흔들리는 교육이 아니라 방향을 잃지 않는 교육, 몇몇 인재가 아닌 모든 아이의 성장을 위한 교육을 하겠다”고 했다.
이어 “조직과 예산, 행정과 거버넌스까지 바꾸는 실행의 힘으로 경기교육을 근본적으로 전환하겠다”며 “기술이 인간의 존엄을 지탱하는 교육, 기본교육의 힘으로 공존의 사회를 만드는 길을 경기도에서 열겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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