‘이음의 도시 의정부’ 시민 참여로 도시 미래상 확정
“과거 품고 미래 잇는 도시” 의정부
시민 의견 반영한 2040 도시계획 수립
경기 의정부시가 시민계획단으로부터 ‘2040년 도시기본계획’의 도시미래상을 전달받았다고 30일 밝혔다.
이번에 확정된 도시미래상은 ‘과거를 품고 미래를 이어가는 이음의 도시, 의정부’다. 시민계획단의 의견을 반영해, 의정부의 역사적 자산과 정체성을 기반으로 세대와 지역, 기술, 환경을 연결하는 미래 도시상을 제시한다.
시민계획단은 지난 2월 27일 1차 회의를 시작으로 3월 7일, 21일, 28일까지 총 4차례 모임을 진행했으며, 경제·산업, 교육·복지·안전, 문화·관광·역사, 도시·환경·경관 등 4개 분과로 나눠 논의를 이어갔다.
38명의 시민계획단은 지역 강점과 약점, 생활 경험 등을 공유하며 20년 후 의정부 시민이 누릴 삶의 질을 논의했고, 10개의 후보 미래상 중 투표를 거쳐 최종 미래상을 선정했다. 시는 이번 시민계획단 운영을 통해 행정 주도의 일방적 계획 수립을 벗어나 시민 참여 원칙을 반영했다.
전달받은 미래상은 2040 도시기본계획 수립의 핵심 자료로 활용되며, 구체적 생활권 구조와 부문별 계획 마련에 기초가 된다. 이후 주민공청회, 시의회 의견 청취, 전문가 자문, 시 도시계획위원회 자문, 경기도 도시계획위원회 심의 등 행정 절차를 거쳐 2027년 10월 계획 승인을 목표로 한다.
시 관계자는 “주말에도 참여해 다양한 의견을 제시해 주신 시민계획단에 감사드리며, 전달받은 ‘이음의 도시’라는 가치가 향후 도시기본계획에 충실히 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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