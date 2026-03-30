‘이음의 도시 의정부’ 시민 참여로 도시 미래상 확정

“과거 품고 미래 잇는 도시” 의정부

시민 의견 반영한 2040 도시계획 수립

김동근(오른쪽) 의정부시장이 지난 28일 시청 인재양성교육장에서 시민계획단으로부터 ‘2040년 의정부 도시기본계획’ 수립을 위한 도시미래상을 전달받고 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

전달받은 미래상은 2040 도시기본계획 수립의 핵심 자료로 활용되며, 구체적 생활권 구조와 부문별 계획 마련에 기초가 된다. 이후 주민공청회, 시의회 의견 청취, 전문가 자문, 시 도시계획위원회 자문, 경기도 도시계획위원회 심의 등 행정 절차를 거쳐 2027년 10월 계획 승인을 목표로 한다.