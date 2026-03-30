컴투스, 2026 KBO 리그 개막 캠페인 영상 공개
컴투스는 모바일 야구 게임 ‘컴투스프로야구’의 2026 시즌 개막 캠페인 영상을 공개했다.
2026 KBO 리그 공식 스폰서인 컴투스는 이번 시즌 ‘올해 야구의 주인공은 너야!’라는 슬로건으로 팬이 리그의 핵심 구성원임을 내세웠다.
영상은 개막편과 10개 구단편으로 구성되었으며 개막편은 관중석에서 응원하는 팬들을 주인공으로 조명했다. 영상에는 “야구라는 드라마에 조연은 없어”, “전부를 걸어 달리는 당신에게 우리도 전부를 건다” 등 멘트가 담겼다.
함께 공개된 10개 구단편은 구자욱과 김도영, 문동주 등 각 구단 대표 선수의 서사를 기반으로 제작됐다. 각 구단의 특색을 반영한 영상은 공개 5일 만에 조회수 300만 건을 넘어섰다.
컴투스는 캠페인 영상 외에도 야구 전문 잡지 협업과 포토 프레임 출시 등 다양한 활동을 통해 팬과의 접점을 넓힐 계획이다.
컴투스프로야구 캠페인 시리즈는 과거 대한민국광고대상 금상과 올해의 광고상 대상 등을 수상하며 성과를 인정받은 바 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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