“AI로 대체 불가한 사람의 온기”…새 일일극 ‘기쁜 우리 좋은 날’
“우리 삶에서 벌어지는 소소한 이야기입니다. 가족 혹은 사회의 구성원으로 살아가는 인물들이 서로 어우러지기도 부딪히기도 하며 느끼는 여러 감정에 공감하실 겁니다.”
KBS 1TV 새 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’을 연출한 이재상 PD는 첫 방송일인 30일 제작발표회에서 이 같은 시청 포인트를 소개했다. ‘아버지가 이상해’(2017) ‘한번 다녀왔습니다’(2020) 등 작품을 선보여 온 그의 첫 일일극 연출작이다. 그는 “누군가를 만나고 떠나보내며 지속되는 삶 속에서 행복을 찾아가는 이야기를 다룬다”고 설명했다.
가족적 주제를 다루는 KBS 일일극은 전통의 시청률 강자였다. 2010년쯤까지 ‘금쪽같은 내새끼’ ‘열아홉 순정’ ‘미우나 고우나’ ‘너는 내 운명’ ‘웃어라 동해야’ 등이 시청률 40%를 넘기며 큰 사랑을 받았는데 시청 환경의 다변화 등으로 하락세를 탔다. 최근 작품들은 최고 시청률 10%대에 그치는 수준이지만 여전히 중장년 세대 중심의 단단한 고정 시청층을 보유하고 있다.
‘마리와 별난 아빠들’ 후속으로 방영되는 ‘기쁜 우리 좋은 날’은 각자 목표를 이루기 위해 분투하는 다양한 세대의 이야기를 담은 멜로 가족 드라마다. 시한부 선고를 받은 대기업 회장이 후계를 정하겠다고 선언한 가운데 완벽한 조건의 회장 손자 고결(윤종훈)과 이 회사에 본인이 개발한 노인 특화 인공지능(AI) 프로그램 ‘조이’를 빼앗겼다며 이를 되찾으려 하는 스타트업 대표 조은애(엄현경)가 얽히며 벌어지는 일을 그린다.
윤종훈은 “청년, 중년, 노년까지 모든 세대가 공감할 만한 따뜻한 이야기”라며 “드라마를 통해 여러분의 저녁이 조금 더 기쁘고 재미있어지길 바란다”고 했다. 엄현경은 “평범한 일상에서 오는 행복이 얼마나 소중한지 깨닫게 해주는 드라마”라며 “시청하시는 모든 이의 매일이 ‘기쁜 우리 좋은 날’이었으면 좋겠다”고 말했다.
각본을 쓴 남선혜 작가는 “실패하고 무너져도 끝까지 곁을 지켜주는 가족이라는 존재의 소중함을 그리고 싶었다. 사람과 사람 사이의 온기는 AI로 대체할 수 없다는 메시지도 담고자 했다”고 전했다. 이어 “늘 곁에 있어 당연하게 여겼던 사람, 평범한 하루의 소중함을 일깨워주는 행복한 드라마가 되길 소망한다”고 덧붙였다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사