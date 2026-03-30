“숨쉬기 너무 불편해”…‘독감 사망’ 유치원 교사가 남긴 카톡

독감에 시달리다 숨진 부천의 한 유치원 교사가 생전 지인과 나눈 메시지. 전교조 제공

댄스와 피아노, 장구, 북 난타 등 여러 프로그램을 동시에 준비해야 했다. 약 100m 떨어진 건물로 악기를 옮겨야 하는 등 육체적인 부담도 컸다. 설상가상으로 매주 진행되는 ‘주간 놀이 협의’와 보고서 작성 업무까지 해야 했다.

주말에도 휴식은 없었다.

“독감 검사했는데 B형 독감이라고 해요. …내일 마스크 쓰고 출근하겠습니다.”

29일에는 38도를 넘는 고열 속에서 저녁까지 일했고, 지인에게는 “너무 아파서 눈물 나. 집 가려고”라고 호소했다.

이후 상태가 급격히 나빠져 응급실로 이송된 고인은 2주 동안 의식을 회복하지 못했고 지난 2월 14일 새벽 패혈성 쇼크로 사망했다.

전교조 기자회견 현장. 전교조 제공