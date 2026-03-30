“울산 석유 90만 배럴 北 반출?”… 산업부 “가짜뉴스 엄벌”
최근 유튜브와 소셜미디어를 중심으로 울산 비축기지에 보관 중이던 석유 90만 배럴이 중국을 거쳐 북한으로 몰래 빼돌려졌다는 의혹이 확산하자, 산업통상부가 이를 ‘가짜뉴스’로 규정하고 전면 반박에 나섰다.
산업부는 30일 보도참고자료를 배포하고 북한 반출설에 대해 “사실이 아님을 분명히 밝힌다”며 선을 그었다. 이어 “가짜뉴스로 정부의 신뢰성을 훼손하고 국민을 혼란시키는 행위인 만큼 정부는 모든 조치를 활용해 엄정하고 단호하게 대응하겠다”고 강경한 입장을 내놨다.
이번 논란의 발단은 최근 해외기업 A사가 울산 석유 비축기지에 보관 중이던 국제공동비축 물량 90만 배럴을 해외로 판매한 사실이 확인되면서 불거졌다. 대규모 석유 물량이 외부로 유출된 것을 두고, 온라인상에서 해당 원유가 중국을 경유해 북한으로 흘러 들어갔다는 근거 없는 주장이 제기된 것이다.
이와 별개로 산업부는 한국석유공사를 상대로 전격적인 감사에 착수한 상태다. 해외기업 A사가 90만 배럴을 해외로 판매하는 과정에서, 석유공사가 확보하고 있던 우선구매권을 즉시 행사하지 않았다고 판단했기 때문이다.
한편, ‘국제공동비축 사업’은 산유국 등 해외 기업의 석유를 석유공사의 남는 비축시설에 유치해 시설 사용료 등으로 수익을 창출하는 비즈니스 모델이다. 특히 국가적 비상 상황이 발생할 경우 우리나라가 우선구매권을 행사해 국내 석유 수급을 안정시키는 핵심적인 역할도 수행하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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