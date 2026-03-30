김영록, 신정훈·강기정 단일화 “존중”…“협력으로 통합완성” 강조

김영록 “두 후보 단일화 존중…선의 경쟁 기대”



신정훈과 에너지공대 유치 협력 경험 회고



강기정 통화서 통합돌봄 정책계승 약속



김영록(사진) 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 예비후보가 30일 신정훈·강기정 예비후보의 단일화에 대해 “존중한다”는 입장을 밝혔다.



김 예비후보는 이날 논평을 통해 “두 분의 단일화를 존중한다”며 “신 예비후보와는 과거 농림축산식품부 장관 시절 청와대 농업비서관으로 함께 일한 인연이 있고, 한국에너지공대 유치 과정에서도 협력해 왔다”고 말했다. 이어 "앞으로 선의의 경쟁을 기대한다"고 덧붙였다.



그는 강기정 후보와는 전화 통화를 통해 위로의 뜻을 전했다고 밝히며 “강 시장의 결단이 없었다면 광주·전남 통합은 어려웠을 것”이라며 “통합 과정에서 큰 도움을 준 데 대해 감사드린다”고 전했다.



특히 “강 시장이 광주 사정을 누구보다 잘 아는 만큼, 통합돌봄과 청년일경험드림 확대 등 주요 공약을 ‘정치공학’이 아닌 ‘정책협력’으로 계승해 나가겠다”고 강조했다.



김 예비후보는 “통합특별시는 경쟁이 아니라 협력으로 완성되는 것”이라며 후보 간 경쟁을 넘어 지역 발전을 위한 협력 관계를 이어가겠다”고 강조했다.



광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김영록() 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 예비후보가 30일 신정훈·강기정 예비후보의 단일화에 대해 “존중한다”는 입장을 밝혔다.김 예비후보는 이날 논평을 통해 “두 분의 단일화를 존중한다”며 “신 예비후보와는 과거 농림축산식품부 장관 시절 청와대 농업비서관으로 함께 일한 인연이 있고, 한국에너지공대 유치 과정에서도 협력해 왔다”고 말했다. 이어 "앞으로 선의의 경쟁을 기대한다"고 덧붙였다.그는 강기정 후보와는 전화 통화를 통해 위로의 뜻을 전했다고 밝히며 “강 시장의 결단이 없었다면 광주·전남 통합은 어려웠을 것”이라며 “통합 과정에서 큰 도움을 준 데 대해 감사드린다”고 전했다.특히 “강 시장이 광주 사정을 누구보다 잘 아는 만큼, 통합돌봄과 청년일경험드림 확대 등 주요 공약을 ‘정치공학’이 아닌 ‘정책협력’으로 계승해 나가겠다”고 강조했다.김 예비후보는 “통합특별시는 경쟁이 아니라 협력으로 완성되는 것”이라며 후보 간 경쟁을 넘어 지역 발전을 위한 협력 관계를 이어가겠다”고 강조했다.광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지