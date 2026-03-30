양주시, 과천경마공원 유치 ‘10만 서명운동’ 돌입
경기 양주시가 과천경마공원 유치를 위한 10만명 범시민 서명운동에 본격 돌입했다.
양주시는 지난 23일 ‘과천경마공원 양주시 유치 추진위원회’ 발대식을 열고 서명운동 추진에 나섰다고 30일 밝혔다. 이번 서명운동은 시민 의지를 결집해 정부와 한국마사회에 전달하기 위한 것으로, 유치 경쟁에서 중요한 변수로 작용할 전망이다.
서명은 양주시 홈페이지를 통한 온라인 방식과 오프라인 서명부 작성으로 병행되며, 양주시민뿐 아니라 전국 누구나 참여할 수 있다.
양주시가 후보지로 제시한 곳은 광적면 광석리 일원의 광석지구 약 116만㎡ 부지다. 해당 부지는 2004년 택지개발지구로 지정된 이후 장기간 개발이 이뤄지지 않았으나, 이미 토지 보상이 완료돼 추가 보상 절차 없이 즉시 개발이 가능하다는 점에서 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다.
시는 경마공원이 이전될 경우 연간 약 500억원 규모의 지방세 수입과 약 3000명의 상주 인력 유입, 방문객 증가에 따른 지역 상권 활성화 등 경제적 파급효과를 기대하고 있다.
시 관계자는 “서명운동은 양주시의 유치 의지를 직접 전달할 수 있는 가장 효과적인 방법”이라며 “많은 시민들의 적극적인 참여가 필요하다”고 밝혔다. 온라인 서명은 양주시 공식 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사