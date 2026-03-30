경기도 평화경제특구 후보지 파주·포천·연천 3곳 압축
경기도가 파주·포천·연천을 평화경제특구 후보지로 선정하며 경기북부 미래 성장거점 구축에 나섰다.
경기도는 지난 27일 경기도청 북부청사에서 ‘평화경제특구 후보지 선정위원회’를 열고 파주시, 포천시, 연천군 등 3개 시·군을 후보지로 확정했다고 30일 밝혔다.
정부가 2026~2027년 사이 전국에 4개 내외 특구 조성을 추진하는 가운데, 이번 선정은 경기도의 특구 유치 경쟁력을 가늠하는 1차 관문으로 평가된다.
앞서 도는 지난달 11일부터 이달 10일까지 접경지역 8개 시·군을 대상으로 공모를 진행했으며, 이 중 7개 시·군이 참여해 경쟁을 벌였다.
선정위원회는 통일부 기본계획과의 부합성, 투자 유치 가능성, 기반시설 확보, 개발 경제성 등 4개 지표를 중심으로 실행 가능성이 높은 지역을 선별했다.
도는 선정된 3개 후보지를 대상으로 4월부터 개발계획 수립 연구용역에 착수해 지역별 특화 전략을 구체화하고, 법정 계획 완성도를 높여 통일부에 특구 지정을 신청할 계획이다. 최종 지정 여부는 통일부 심의를 거쳐 결정된다.
파주시는 법 제정 초기부터 선제적으로 준비한 점과 구체적인 실행 전략에서 높은 평가를 받았다. 인공지능(AI), 기후테크, 의약바이오, 스마트물류, 푸드테크 등을 전략산업으로 설정하고 기존 산업단지와 교통망을 연계한 입체적 개발 구상을 제시했다. 또한 임진각, 판문점 등 평화관광 자원과 국제회의 기능을 결합한 글로벌 교류 거점 조성 계획도 포함됐다.
포천시는 한탄강 세계지질공원 등 관광자원과 스마트팜 기반 첨단농업을 결합한 복합형 특구 모델을 제시했다. 관광과 농업을 중심으로 생산·가공·유통·소비가 연결되는 선순환 구조를 구축해 약 12조원 규모의 생산유발 효과와 7600여명의 고용 창출을 기대하고 있다.
연천군은 ‘세계평화정원 관광지구’와 ‘그린바이오 산업 물류지구’의 투트랙 전략을 통해 평화관광과 친환경 산업을 결합한 발전 모델을 제시했다. 접경지역의 특성을 경제적 자산으로 전환하고 향후 경제공동체로 확장 가능성을 강조한 점이 긍정적으로 평가됐다.
세 지역은 공통적으로 접경지역이라는 한계를 평화·경제 자산으로 전환하고, 남북 관계 변화에 대비한 경제협력과 관광 거점 기능을 동시에 추진한다는 전략을 내세웠다.
경기도는 이번에 선정되지 않은 시군에 대해서도 재공모 등을 통해 후보지를 추가 발굴하고, 개발계획 수립을 지원할 방침이다.
박현석 도 평화협력국장은 “이번 후보지 선정은 특구 지정 가능성을 극대화하기 위한 전문가 판단”이라며 “선정된 시군과 협력해 전국을 선도하는 평화경제 모델을 구축하겠다”고 밝혔다.
한편, 평화경제특구는 남북 접경지역을 중심으로 산업·관광·도시 기능을 결합하는 국가 전략사업으로, 지정 시 세제 감면과 재정 지원, 인허가 특례 등 다양한 혜택이 주어진다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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