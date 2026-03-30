“리츠 상장 못하겠는데…” 부동산 금융 시장도 이란전 유탄

연합뉴스

‘채권만 사도 적지 않은 돈을 벌 수 있는데 굳이 더 큰 위험이 따르는 부동산에 투자할 필요가 있냐’는 인식이 퍼지는 것이다. 투자자 모집이 까다로워져 목표 수익률을 맞추기가 어려워진다.