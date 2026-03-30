박광운 영종구청장 예비후보, 인천공항 통합 반대 1인 시위

더불어민주당 박광운 인천 영종구청장 예비후보가 인천국제공항공사 등 공항 운영기관 통합 논의에 반대하는 피켓시위를 하고 있다. 후보 측 제공

최근 확산되는 통합 논란은 배 의원의 아니면 말고 식 의혹 제기에 가깝다”며 “

박찬대 의원이 인천공항 노조, 영종주민단체들과의 간담회에서 사실무근임을 설명한 만큼 배 의원은 당리당략에 따른 의혹제기를 멈춰야 한다”고 지적했다.