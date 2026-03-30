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박광운 영종구청장 예비후보, 인천공항 통합 반대 1인 시위

입력:2026-03-30 17:14
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더불어민주당 박광운 인천 영종구청장 예비후보가 인천국제공항공사 등 공항 운영기관 통합 논의에 반대하는 피켓시위를 하고 있다. 후보 측 제공

더불어민주당 박광운 인천 영종구청장 예비후보는 30일 인천국제공항공사, 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 등 공항 운영기관 통합 논의에 대해 반대 입장을 밝히는 피켓시위를 진행했다.

박 예비후보는 “영종의 심장 인천공항이 영종구민의 의사에 반해 졸속 통합 추진이 논의된다면 나부터 앞장서 반대하겠다”고 밝혔다.

다만 국민의힘 배준영 의원이 최근 제기한 지방선거 이후 공항 운영기관 통합 추진 가능성 등에 대해서는 지역 내 혼란만 부추기는 의혹제기에 불과하다며 명확히 선을 그었다.

박 예비후보는 “최근 확산되는 통합 논란은 배 의원의 아니면 말고 식 의혹 제기에 가깝다”며 “민주당 박찬대 의원이 인천공항 노조, 영종주민단체들과의 간담회에서 사실무근임을 설명한 만큼 배 의원은 당리당략에 따른 의혹제기를 멈춰야 한다”고 지적했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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