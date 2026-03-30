한국장애인재활협회·현대홈쇼핑 ‘하이두드림투게더’ 기금 전달

30일 현대홈쇼핑 사옥에서 개최된 하이두드림투게더 기금전달식. 한국장애인재활협회 제공

이날 행사에는 한광영 현대홈쇼핑 대표이사, 이일영 한국장애인재활협회 부회장, 정민종 졸업 장학생 등이 참석했다. 기금전달식에서 현대홈쇼핑은 재활협회에 장학기금 1억5000만원을 전달했으며, 현대홈쇼핑의 고객도 자신이 적립해온 H포인트(멤버십 포인트)를 장애가정 청소년에게 기부하는 행사도 함께 진행할 예정이다.