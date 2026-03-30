펄어비스 ‘붉은사막’, 스팀 동시 접속자 27만명 돌파
‘복합적’ 평가에서 ‘매우 긍정적’ 반등도
펄어비스의 신작 ‘붉은사막’이 30일 기준 스팀 동시 접속자 27만명을 기록하며 역대 최고치를 경신했다.
출시 일주일이 경과한 시점에서 글로벌 유저 평가는 ‘복합적’에서 ‘매우 긍정적’으로 상승했다. 스팀 전체 유료 게임 중 인기 순위 1위를 차지하며 흥행몰이를 이어가고 있다.
펄어비스의 발빠른 피드백이 주효했다. 펄어비스는 유저들의 피드백을 수용해 지난 29일 대규모 패치를 단행했다. 이를 통해 조작감 향상과 로딩 시간 단축, UI 개선 및 신규 콘텐츠 추가를 진행하며 게임 플레이의 쾌적함을 대폭 높였다.
붉은사막은 주인공 클리프와 회색갈기 동료들이 심리스 오픈월드 ‘파이웰’ 대륙을 모험하며 고향을 되찾는 서사를 담은 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다. 출시 당일 200만장을 판매한 데 이어 4일 만에 누적 판매량 300만장을 돌파하며 승승장구 중이다. 현재 플레이스테이션과 엑스박스 시리즈, 스팀, 에픽게임즈 스토어 및 ROG Ally 등 멀티 플랫폼에서 정식 서비스를 하고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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