포항 대표 농산물 ‘포항초’, 캐나다 첫 수출
경북 포항시 대표 농산물인 ‘포항초(시금치)’가 캐나다로 첫 수출되며 북미 시장 진출의 물꼬를 텄다.
포항시는 30일 흥해읍 포항시산림조합에서 선적식을 열고 캐나다로의 포항초 수출을 시작했다고 밝혔다.
이번에 선적된 물량은 약 500㎏으로, 캐나다 현지 바이어와 체결한 연간 5t 규모 계약의 첫 출하분이다. 밴쿠버 등의 현지 한인 마트와 유통망을 통해 판매될 예정이다.
포항초는 포항 남구 동해면 일대에서 재배되는 시금치다. 온난한 해양성 기후와 해풍 영향으로 비타민C와 수분, 식이섬유 함량이 높고 향과 식감이 뛰어나 ‘포항초’라는 이름으로 불릴 만큼 고유한 특성을 자랑한다.
시는 과거 과일 중심이던 농산물 수출 구조에서 벗어나 채소와 곡류 등으로 품목을 다변화하고 있으며, 이번 수출분 역시 포항시산림조합이 엄선한 고품질 제품만을 선별해 출하했다.
시는 포항초를 K-푸드 대표 브랜드로 육성하기 위한 해외 마케팅과 수출 지원을 강화할 계획이다.
포항시 관계자는 “앞으로도 수출 품목을 다양화해 지역 농가의 안정적인 판로 확보와 소득 증대에 힘쓰겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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