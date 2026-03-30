인천시의회, 연수·선학지구 공공기여율 차별 해결

김용희 인천시의회 의원. 인천시의회 제공

그러면서 “타 지구보다 낮은 용적률을 주면서 기여율만 높게 책정하는 것은 사실상 정비사업을 포기하라는 것과 다름없다”며 주민들을 대변했다.