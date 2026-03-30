포항시, 공공부문 승용차 5부제 확대 시행
경북 포항시가 에너지 절약과 수급 안정 대응을 위해 공공부문 승용차 5부제 적용 범위를 대폭 확대한다.
시는 지난 25일부터 시 본청 중심으로 운영하던 승용차 요일제의 적용 대상을 구청과 읍·면·동 행정복지센터, 사업소, 산하기관 등으로 확대했다고 30일 밝혔다.
이는 중동 지역 정세 불안으로 인한 석유·가스 수급 불안정 상황에 대응하기 위한 선제 조치다.
시는 다음 달 2일부터는 기존 ‘선택요일제’ 대신 차량 번호 끝자리 기준으로 운행 제한 요일이 정해지는 ‘끝번호요일제’를 도입한다.
또 기존 요일제에서 제외됐던 경차와 하이브리드 차량도 적용 대상에 포함해 제도의 실효성을 높인다는 방침이다.
시는 기관별 시행계획을 수립하고 월별 이행 결과를 보고받아 관리·점검을 강화할 방침이다. 민간 부문에서도 자발적인 참여를 유도해 전 시민적 에너지 절약 분위기를 확산시킬 계획이다.
앞으로 가까운 거리 도보 이동, 자전거 및 대중교통 이용, 경제운전 실천 등 생활 속 에너지 절약 실천방안을 적극 홍보할 방침이다.
포항시 관계자는 “공공기관이 솔선수범해 에너지 절약에 앞장서겠다. 시민들도 생활 속 에너지 절약에 적극적으로 동참해 주시기를 당부드린다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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