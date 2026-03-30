포항시, 공공부문 승용차 5부제 확대 시행

이는

중동 지역 정세 불안으로 인한 석유·가스 수급 불안정 상황에 대응하기 위한 선제 조치다.

민간 부문에서도 자발적인 참여를 유도해 전 시민적 에너지 절약 분위기를 확산시킬 계획이다.

앞으로 가까운 거리 도보 이동, 자전거 및 대중교통 이용, 경제운전 실천 등 생활 속 에너지 절약 실천방안을 적극 홍보할 방침이다.

포항시 관계자는 “공공기관이 솔선수범해 에너지 절약에 앞장서겠다. 시민들도 생활 속 에너지 절약에 적극적으로 동참해 주시기를 당부드린다”고 말했다.