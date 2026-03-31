[앵글속세상] 경북 산불 1년, 잿빛에서 초록으로
경북 일대를 휩쓴 초대형 산불이 발생한 지 1년이 지났다. 지난해 봄, 강한 바람을 타고 번진 불길은 산과 들을 집어삼키며 수많은 주민의 삶의 터전을 앗아갔다. 검게 그을린 산비탈과 잿더미로 변한 마을은 한동안 시간이 멈춘 듯 고요했다.
지난 16일 다시 찾은 현장은 달라져 있었다. 불길이 휩쓸고 간 자리 곳곳에서 연둣빛 새싹이 고개를 내밀었다. 앙상하게 타버린 나무 사이로 작은 풀들이 자라났고, 그 위로 봄 햇살이 내려앉았다. 잿빛 풍경은 서서히 색을 되찾고 있었다. 생명의 복원력은 생각보다 강했다. 주민들은 이 변화를 ‘기적’이라고 불렀다.
영덕읍에 사는 70대 박영근씨는 산불 당시 집 근처 야산이 모두 타버리는 모습을 지켜봐야 했다. 당시의 충격은 쉽게 가시지 않았지만, 봄과 함께 찾아온 변화가 그의 마음을 조금씩 달래고 있다. 그는 “다 타버린 줄 알았는데 땅속 깊이 뿌리들은 살아 있었나 봅니다. 봄이 되니 다시 살아나네요”라고 말했다.
안동시 길안면 일대 산비탈에서는 굴착기 한 대가 분주히 움직이고 있었다. 무너져 내린 사면을 정리하고 새로 나무를 심기 위한 기반을 다지는 작업이다. 작업자들은 헬멧과 안전 장비를 갖춘 채 경사진 지형을 오르내리며 복구에 힘을 쏟았다. 산불이 남긴 상처는 깊었지만, 현장 분위기가 무겁기만 하지는 않았다. 묵묵히 이어지는 작업 속에서 굳센 복원의 의지가 읽혔다.
산림이 회복되기까지는 오랜 시간이 걸리지만, 초기 복원 속도는 비교적 빠른 편이다. 토양에 남아 있던 뿌리와 씨앗이 발아하면서 자연스럽게 생태계가 되살아나기 시작했다. 다만 완전한 숲의 형태를 되찾기까지는 수십 년이 걸릴 수 있다. 산림청과 지자체도 복구 작업에 힘을 보태고 있다.
금시훈 산불방지과장은 “산림청은 의성 산불을 교훈 삼아 범정부 차원의 산불 대응체계를 구축했다”며 “산불 발생 초기부터 신속하고 총력적으로 대응해 대형 산불을 사전에 방지하고, 인명 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
의성·안동·영덕=글·사진 김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
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