“SNS가 괴롭다” 日 Z세대 확산 ‘어텐션 디톡스’란

Z세대 전문 리서치 시부야109 랩 조사 결과

“SNS, 인정욕구 충족 아니라 괴로움과 연결”

스마트폰·SNS 거리두기 노력 ‘어텐션 디톡스’

끊기 위한 기성세대 ‘디지털 디톡스’와 달라

Z세대는 ‘디지털 네이티브’, 복귀 위한 재충전

이번 조사 결과를 통해 다시 한번 가시화됐다고 생각한다”고 말했다.

SNS 이용 시간을 줄이고 싶다는 응답은 67.6%였다. 소위 Z세대 10명 중 약 7명이

단순히 피로를 느끼는 것을 넘어

SNS를 멀리하고 싶어 한다는 것으로 해석된다.

한 응답자는 “(스마트폰을 계속 만지는 것이) 나에게 안 좋다고 생각하면서도 계속 보게 된다”며 “그런 자신에게 짜증이 나고 그 감정에 또 지친다”고 말했다고 시부야109 랩은 전했다.

“왜 내 사진엔 ‘좋아요’ 안 누를까”



스마트폰 피로의 원인을 조사한 결과 ‘

분류별 항목의 평균 선택 수를 비교했을 때

‘도쿄 크리스마스 마켓’을 방문해 사진을 SNS에 올린 경험을 들었다.

비슷한 사진을 친구도 올렸는데 그때 ‘좋아요’ 수가 자신보다 친구 쪽이 더 많은 것을 보고 자신에게 부정적 감정이 커졌다고 한다. ‘저 친구는

내 게시물에는 댓글을 안 달면서 이 아이한테는 댓글을 다네’ 같은 비교에 ‘나는 인망이 없나’라고 생각하게 됐다고 오사다 소장은 전했다.

유행 따라가는 것도 힘들다



“논란이 된 게시물이나 비방·중상 글이 추천으로 뜬다”며 “

그래도 왜 논란인지 궁금해서 댓글까지 보게 된다”고 말했다.

“SNS가 괴로운 곳이 되고 있다”



스마트폰 피로의 배경 감정은 ‘

귀찮다’(25.8%) ‘불안을 느낀다’(25.2%) ‘자존감이 낮아진다’(24.4%)가 주를 이뤘다.

SNS는 원래 크리스마스 마켓의 멋진 사진을 올리면서 인정 욕구를 충족시키고 자존감을 높일 수 있는 공간이라고 생각했는데 올리면 올릴수록 오히려 자신감이 없어진다”고 해설했다.

이어 “

자신이 좋아하는 걸 올렸더니 그걸 비방당하고, 거기서 자존감이 떨어지기도 한다”며 “SNS가 젊은층에게 ‘괴롭다는 감정과 연결돼버리는 장소’가 되고 있다”고 진단했다.

어텐션 디톡스, SNS 끊기 아냐



다만 ‘어텐션 디톡스’는 기존 ‘디지털 디톡스’와 달리 스마트폰이나 SNS를 끊기 위한 시도가 아니라 재충전을 위한 노력으로 해석됐다.

반면 지금의 젊은이에게 디지털은 태어났을 때부터 존재하던 것”이라며 “거기서 완전히 벗어나는 게 목적이 아니라 적절한 거리감으로 리프레시(재충전)한 뒤 다시 디지털 세계로 무사히 돌아오고 싶다는 생각의 새로운 행동이 어텐션 디톡스”라고 정의했다.