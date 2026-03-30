불방망이 롯데, 진짜 신무기는 원투펀치 ‘로·비 듀오’
6년 만에 개막 2연승을 달린 프로야구 롯데 자이언츠의 진짜 무기가 드러났다. 새 원투펀치로 떠오른 외국인 선발투수 앨빈 로드리게스와 제레미 비슬리가 연속 호투를 펼치며 이틀간 7홈런의 불방망이 활약을 펼친 팀 타선과 균형을 맞췄다. 이들이 지난해 한화 이글스의 2위 돌풍을 이끌었던 코디 폰세-라이언 와이스 듀오의 뒤를 이을지 주목된다.
롯데는 2026 KBO리그 개막 2연전을 모두 이겼다. 개막 10경기에서 총 130득점이 쏟아질 정도로 타자들의 강세가 도드라졌는데, 롯데는 마운드도 합격점을 받았다. 롯데는 30일 기준 팀 평균자책점 1.50으로 부문 1위에 올라 있다. 나머지 9개 구단은 4점대 이상의 높은 평균자책점을 기록 중이다.
특히 선발진의 출발이 좋다. 로드리게스는 지난 28일 개막전에서 5이닝 2피안타 5볼넷 4탈삼진 무실점을 기록하고 승리투수가 됐다. 제구는 다소 흔들렸으나 최고 구속 156㎞의 속구에 스위퍼, 커터, 체인지업 등 다양한 구종을 선보였다. 하루 뒤 등판한 비슬리 역시 5이닝 2피안타 5탈삼진 1실점(비자책점)으로 임무를 다하고 첫 승을 올렸다. 비슬리도 155㎞의 빠른 공에 포크볼, 스위퍼 등을 적절히 구사했다.
두 투수 모두 타자 친화적 구장에서 데뷔전을 가졌지만 문제 될 건 없었다. 대구 삼성라이온즈파크는 좌우중간 펜스까지의 거리가 107m로 짧다. 로드리게스와 비슬리는 삼성 라이온즈 타선의 장타를 억제하며 경기 초반 실점을 최소화해 승리 발판을 놨다.
외국인 투수는 한 해 성적을 좌우하는 핵심 전력이다. 한화는 지난해 폰세와 와이스가 33승을 합작한 덕분에 정규리그 막판까지 선두 싸움을 벌였다. 로드리게스와 비슬리가 시즌 내내 꾸준한 활약을 보여주면 롯데도 한화처럼 만년 하위권 이미지를 지워낼 기회를 잡을 수 있다.
새 불펜 전력의 가세도 반갑다. 김태형 감독이 올 시즌 ‘히트 상품’으로 꼽은 대졸 신인 박정민은 2경기에 모두 나와 1⅔이닝 2탈삼진 1피안타 무실점에 세이브 1개를 수확했다. 아시아쿼터 투수 쿄야마 마사야도 2이닝 1실점에 1홀드를 챙겼다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사