“문제는 뱃살이야”… 통풍 부르는 ‘고요산혈증’ 위험 ↑
‘정상 체중 복부비만’, 무증상 고요산혈증 위험 높여
체중이 정상이라도 뱃살이 있다면 통풍을 초래하는 ‘고요산혈증’ 위험이 높아질 수 있다는 연구결과가 나왔다.
고요산혈증은 혈중 요산 농도가 보통 7㎎/㎗ 이상일 때 진단된다. 혈액 속 요산이 과포화되면 결정을 형성해 발가락이나 발목, 발등, 손가락, 팔꿈치 등 관절 내에 쌓여 극심한 통증(통풍 발작)을 유발한다. 모든 고요산혈증 환자에서 통풍이 발생하는 것은 아니지만 유병 기간이 길수록, 요산 농도가 높을수록 발작 위험은 커진다.
이번 연구를 통해 정상 체중이어도 배에 지방이 많이 쌓인 ‘정상 체중 복부비만’인 경우 통증 발작 없는 ‘무증상 고요산혈증’ 위험이 높아지는 것으로 밝혀졌다.
순천향대서울병원 조현 가정의학과 교수팀은 2021년 건강검진센터를 찾은 20세 이상 1만4501명 대상으로 정상 체중 복부비만과 무증상 고요산혈증 간의 연관성을 분석했다.
연구 대상자는 성별에 따라 구분한 뒤, 체질량지수(BMI·체중을 키의 제곱으로 나눈 값)와 키 대비 허리둘레 비율을 기준으로 정상 체중군, 정상 체중 복부비만군, 비만군, 비만 복부비만군 등 네 그룹으로 분류했다.
분석 결과, 성별과 관계없이 복부비만이 있는 그룹에서 무증상 고요산혈증 유병률이 정상 체중군보다 높게 나타났다. 특히 정상 체중 복부비만군은 여러 교란 요인을 보정 한 이후에도 정상 체중군에 비해 무증상 고요산혈증 위험이 유의하게 높은 것으로 확인됐다.
무증상 고요산혈증은 통풍뿐만 아니라 심혈관질환 등 다양한 대사질환과 연관성이 보고되고 있어 주의가 필요하다.
조현 교수는 30일 “비만은 고요산혈증 등 대사질환의 주요 위험 요인이어서, 정상 체중이라도 복부비만을 동반한 경우, 고요산혈증 위험을 간과해서는 안 된다”며 “체중만으로 건강 상태를 판단하는 기존 인식에서 벗어나, 복부비만과 같은 체지방 분포를 함께 고려해야 한다”고 강조했다. 이번 연구 결과는 국제 학술지(BMC Public Health) 최신호에 발표됐다.
한편 지난해 대한류마티스학회 발표에 따르면 국내 고요산혈증 유병 성인은 548만명으로 추산됐다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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