다음 달 수도권 2.3만 가구 분양…서울 장위·노량진·이촌에 공급
다음 달 전국에서 4만여가구가 분양될 예정이다. 지난해 같은 기간 대비 배 가까이 늘어난 물량이다. 전체 물량 가운데 수도권이 과반을 차지했고, 일반분양 물량도 늘었다.
30일 직방 조사에 따르면, 다음 달 전국 아파트 분양 예정 물량은 4만380가구로 집계됐다. 작년 동월(2만405가구) 대비 약 98% 증가한 규모로, 공급이 배 가까이 확대됐다. 3월 예정 물량의 일부가 이월되면서 4월에 분양 일정이 몰린 모양새다.
지난달 분양계획 물량은 3만1012가구였으나 실제는 1만8626가구만 공급되며 약 60%의 실적률을 기록했다. 일반분양 역시 계획됐던 1만9286가구 대비 1만2353가구 공급에 그치며 약 64% 수준을 나타냈다.
다음 달 분양 예정 물량은 과반이 수도권에 몰렸다. 수도권에서는 경기 지역이 1만4197가구로 가장 많은 물량이 예정됐고 서울 6978가구, 인천 2136가구 순으로 집계됐다. 서울은 정비사업 중심의 도심 내 공급이 이뤄질 예정이다. 성북구 장위동 장위푸르지오마크원(1931가구), 동작구 흑석동 써밋더힐(1515가구), 동작구 노량진동 라클라체자이드파인(1499가구), 용산구 이촌동 이촌르엘(750가구) 등이 분양을 앞뒀다.
경기는 택지지구와 대단지를 중심으로 공급이 이뤄진다. 양주시 옥정동 옥정중앙역디에트르(2807가구), 용인시 처인구 용인양지서희스타힐스하이뷰(1265가구), 성남시 분당구 더샵분당하이스트(1149가구), 광주시 경기광주역롯데캐슬시그니처1단지(1077가구) 등의 공급이 예정됐다.
지방에서는 충남 3903가구, 경남 3711가구, 대전 3244가구, 전남 1679가구, 충북 1351가구, 전북 1006가구 등이 분양될 예정이다. 충남 천안시 업성푸르지오레이크시티(1460가구), 충북 청주시 청주푸르지오씨엘리체(1351가구), 경남 거제시 거제상동2지구센트레빌(1307가구) 등이 대표적이다.
봄 분양 성수기를 맞아 공급 확대가 예고됐지만 분양 성적은 안갯속이다. 강력한 대출 규제, 고분양가 등의 영향으로 지역과 단지에 따라 분양 성적이 확연히 갈리고 있어서다. 일부 지역에서는 미분양이 누적되고 있으나 산업단지 조성이나 일자리 확대가 기대되는 지역에는 수요가 유입되며 분양 분위기가 좋은 편이다.
김은선 직방 빅데이터랩장은 “분양가 상승과 금융 부담이 여전히 수요 판단에 영향을 미치면서, 수요는 입지뿐 아니라 배후 산업과 미래 수요까지 고려해 선별적으로 움직이고 있다”며 “4월 분양 시장 역시 공급 확대 속에서도 지역별 수요 기반과 가격 경쟁력에 따라 성과가 차별화되는 양상이 이어질 가능성이 있다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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