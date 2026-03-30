데뷔 70주년 백건우 “은퇴 없다…연주하고 싶은 곡 아직 많아”
새 앨범 ‘슈베르트’ 발매 및 전국 투어… 하반기 자서전 출간 예정
“음악 세계는 넓고, 나는 연주하고 싶은 곡이 아직도 많아요. 인생이 짧게 느껴져요.”
피아니스트 백건우가 30일 서울 영등포구 신영체임버홀에서 연 데뷔 70주년 기자간담회에서 이같이 말했다. 그는 “음악에 대한 열정이 있다면 연주자에게 은퇴는 없다. 독주, 협연, 실내악, 가곡 반주 등 어떤 형태로든 가능하다”고 강조했다.
백건우는 지난 26일 유니버설뮤직을 통해 새 앨범 ‘슈베르트’를 발매했다. 앨범에는 슈베르트의 소나타 13·14·18·20번 등 네 곡이 담겼다. 그는 “음반을 낼 때마다 내가 곡을 선택한 것이 아니라 곡이 나를 선택한다. 이번 앨범은 내 연주 인생의 시작과 끝을 아우르는 곡들”이라면서 “나이든 연주자들끼리 곡을 제대로 해석하려면 적어도 세 번은 되돌아와야 한다고 말한다. 그러다 보면 20, 30년이 걸린다. 이번에 슈베르트를 제대로 하고 싶어서 되돌아온 것 같다”고 설명했다.
1946년 서울에서 태어난 백건우는 10살이던 1956년 김생려가 지휘하는 해군교향악단(현 서울시향)과 그리그의 피아노 협주곡을 협연하며 데뷔했다. 15세에 미국으로 건너가 줄리아드 음악원에서 공부했다. 이후 미국을 거쳐 프랑스에 정착한 그는 배우 윤정희와 결혼해 딸을 뒀다. 1977년 북한에 의한 백건우 부부 납치 미수 사건이 벌어지는 등 드라마틱한 삶을 살았다. 그의 동반자이자 매니저였던 윤정희는 지난 2023년 별세했다. 그는 올해 하반기 자신의 인생을 담은 자서전을 출간할 예정이다.
그는 “데뷔 이후 70년간 세상이 많이 변했고 그사이 겪은 이야기가 많다. 이것을 알리는 게 내 의무인 것 같다”면서 “무엇보다 음악을 하는 사람이라면 음악을 진심으로 생각해야 한다는 것을 이야기하고 싶었다”고 피력했다. 이날 자신을 따라다니는 수식어 ‘건반 위의 구도자’에 대한 소감도 처음 밝혔다. 그는 “누구나 자기의 일에 충실하고 노력하는 분이라면 구도자”라며 “(이 별명이 내겐) 무겁다”고 말했다.
백건우는 내달 3일 부산을 시작으로 13개 도시 14개 공연장에서 전국 투어를 가진다. 특히 5월 10일 서울 예술의전당에서 열리는 콘서트는 그의 80세 생일을 기념하는 것이기도 하다. 또한, 12월엔 한국을 대표하는 젊은 피아니스트들과 함께하는 무대도 계획하고 있다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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