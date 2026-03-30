데뷔 70주년 백건우 “은퇴 없다…연주하고 싶은 곡 아직 많아”

새 앨범 ‘슈베르트’ 발매 및 전국 투어… 하반기 자서전 출간 예정

피아니스트 백건우가 30일 서울 영등포구 신영체임버홀에서 열린 데뷔 70주년 기자간담회에서 이야기하고 있다. 연합뉴스

백건우는 지난 26일 유니버설뮤직을 통해 새 앨범 ‘슈베르트’를 발매했다. 앨범에는 슈베르트의 소나타 13·14·18·20번 등 네 곡이 담겼다. 그는 “음반을 낼 때마다 내가 곡을 선택한 것이 아니라 곡이 나를 선택한다. 이번 앨범은 내 연주 인생의 시작과 끝을 아우르는 곡들”이라면서 “나이든 연주자들끼리 곡을 제대로 해석하려면 적어도 세 번은 되돌아와야 한다고 말한다. 그러다 보면 20, 30년이 걸린다. 이번에 슈베르트를 제대로 하고 싶어서 되돌아온 것 같다”고 설명했다.

1956년 백건우 데뷔 연주회 포스터