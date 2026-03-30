이 대통령 “오늘 결혼기념일”…제주 신혼여행 일화 소개
이재명 대통령은 30일 제주도에 대한 애정을 드러냈다.
이 대통령은 이날 제주한라대 한라컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅 ‘제주의 마음을 듣다’를 통해 “여기저기 좋다는 곳을 가봤는데 제주도 만한 아름다운 섬이 없다”며 “제주 4·3이 걸어온 길은 비극을 평화와 아름다움으로 치환하고 있지 않나”고 말했다.
그러면서 “사적인 얘기를 하나 하면 오늘 결혼기념일”이라며 제주도로 신혼여행을 왔던 자신의 과거 일화를 소개했다.
이 대통령은 “내가 제주도를 너무 좋아해서 신혼여행 가려고 일부러 제주도를 방문하지 않았다. 내가 그런 게 좀 있다. ‘아껴 놓자’”라며 “그래서 결혼하고 아내랑 제주도에 7일 호텔 예약하고 왔는데 너무 좋아서 (맡았던) 재판을 미루고, 당시 의뢰인한테 좀 미안하지만, 11일간 구석구석 다 둘러봤다. 정말 아름다운 곳”이라고 했다.
또 “섬 정체성이라는 게 제주를 제주답게 하는 게 아닌가 싶다”며 “아름다운 제주도를 더 아름답게 만들면 좋겠다”고 밝혔다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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