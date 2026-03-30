이 대통령 “오늘 결혼기념일”…제주 신혼여행 일화 소개

이재명 대통령이 30일 제주 한라대학교에서 열린 '제주의 마음을 듣다' 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. 뉴시스

제주 4·3이 걸어온 길은 비극을 평화와 아름다움으로 치환하고 있지 않나”고 말했다.